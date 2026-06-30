Le gardien néerlandais Bart Verbruggen s'est illustré en repoussant un but certain de l'attaquant marocain Sofiane Rahimi, lors du match disputé mardi à l'aube au stade de Monterrey, en 32es de finale de la Coupe du monde 2026.

Le score était de 1-1 à l’issue du temps réglementaire. En toute fin de première période de prolongation (98^e minute), Sofiane Rahimi a manqué une occasion immanquable : bien servi dans la surface, il a feinté puis tiré, mais le portier de Brighton a réalisé une parade réflexe décisive.

Les Pays-Bas avaient ouvert le score à la 72^e minute par l’intermédiaire de Cody Gakpo, avant que Issâ Diop n’égalise pour le Maroc dans le temps additionnel de la seconde période (90^e+1).

Rappelons que Sofiane Rahimi est entré en jeu à la 86e minute, remplaçant Ezzedine Ounahi.

Le vainqueur de cette rencontre affrontera en huitièmes de finale le Canada, qui a éliminé l’Afrique du Sud en s’imposant 1-0.







