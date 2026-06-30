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Vidéo : une occasion incroyable… Le gardien néerlandais réalise un arrêt spectaculaire et prive Sofiane Rahimi d'un but certain

Pays-Bas vs Maroc
Pays-Bas
Maroc
Coupe du monde
S. Rahimi
B. Verbruggen
Pays-Bas
Maroc
Mexique

Un arrêt légendaire du gardien de Brighton

Le gardien néerlandais Bart Verbruggen s'est illustré en repoussant un but certain de l'attaquant marocain Sofiane Rahimi, lors du match disputé mardi à l'aube au stade de Monterrey, en 32es de finale de la Coupe du monde 2026.

Le score était de 1-1 à l’issue du temps réglementaire. En toute fin de première période de prolongation (98^e minute), Sofiane Rahimi a manqué une occasion immanquable : bien servi dans la surface, il a feinté puis tiré, mais le portier de Brighton a réalisé une parade réflexe décisive.

Les Pays-Bas avaient ouvert le score à la 72^e minute par l’intermédiaire de Cody Gakpo, avant que Issâ Diop n’égalise pour le Maroc dans le temps additionnel de la seconde période (90^e+1).

Rappelons que Sofiane Rahimi est entré en jeu à la 86e minute, remplaçant Ezzedine Ounahi.

Le vainqueur de cette rencontre affrontera en huitièmes de finale le Canada, qui a éliminé l’Afrique du Sud en s’imposant 1-0.

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