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FC Barcelona v Deportivo Alaves - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport
Abdelmawgood Samir
Traduit par

Vidéo : une nuit catalane inoubliable, Alavés paie seul le prix de la vengeance du Barça !

FC Barcelone vs Deportivo Alaves
FC Barcelone
Deportivo Alaves
LaLiga
Espagne

Une défaite sévère pour Alavés

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Le Barça a renoué avec la victoire de la plus belle des manières, en inondant les filets de son hôte, le Deportivo Alavés (6-1), lors de la rencontre qui les a opposés samedi soir au Camp Nou, dans le cadre de la onzième journée de la Liga espagnole, tournant ainsi la page d'une semaine difficile marquée par ses défaites face au Paris Saint-Germain et au Real Madrid.

Le club catalan a abordé la rencontre dans l'optique de retrouver son équilibre, après sa chute face au Paris Saint-Germain sur le score de 4-2 en Ligue des champions, puis sa défaite face à son rival du Real Madrid sur le score de 2-1 en Liga, mais les hommes de l'entraîneur allemand Hansi Flick ont livré une prestation offensive solide et n'ont laissé aucune véritable occasion à l'Alavés de suivre leur rythme.

Flick a été contraint d'apporter des modifications à sa ligne défensive en raison de l'absence d'Eric Garcia, d'Andreas Christensen et de Xavi Espart, puisqu'il a eu recours à Frenkie de Jong en charnière centrale, tout en s'appuyant sur Bryan Gil au poste d'ailier droit. Malgré ces changements, le rendement offensif du Barça n'en a pas pâti, lui qui a imposé sa domination dès les premières minutes.

Le Brésilien Raphinha a ouvert le score à la huitième minute, après que Pedri a adressé une passe en profondeur parfaitement ajustée à Fermin Lopez sur le côté gauche, ce dernier avançant alors pour envoyer un centre que Raphinha a repris d'une frappe directe au fond des filets, signant l'avantage des locaux.

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Quinze minutes plus tard, Raphinha a échangé les rôles avec Fermin, se transformant en meneur de jeu et servant son coéquipier, qui a déclenché une frappe puissante sous un angle fermé, logée dans les buts de l'Alavés à la 23e minute, permettant au Barça d'accentuer son avance d'un deuxième but.

Malgré les tentatives répétées du club catalan, l'Alavés a résisté un temps à la pression offensive, avant que Raphinha ne revienne ajouter ses deuxième et troisième buts personnels pour son équipe à la 41e minute, profitant d'un centre parfaitement ajusté de Fermin Lopez, qui a poursuivi son festival et sa création d'occasions pour ses coéquipiers.

Le Barça ne s'est pas contenté du triplé de la première période, puisque Lamine Yamal a ajouté le quatrième but à la deuxième minute du temps additionnel, d'une frappe puissante du pied gauche aux abords de la surface de réparation, les locaux terminant la première mi-temps de la rencontre avec une avance confortable.

En deuxième période, Flick a procédé à un changement en faisant entrer Bernal à la place de Pedri, mais cela n'a pas affecté l'élan offensif du Barça, qui a continué de menacer les buts de l'Alavés, Karim Adeyemi gâchant une occasion d'ajouter un nouveau but à la 54e minute, après avoir reçu une passe remarquable de Fermin Lopez.

Le cinquième but est intervenu à la 65e minute, lorsque Gabriel Jesus a adressé une passe parfaitement ajustée à Lamine Yamal, qui s'est retrouvé seul face au gardien de l'Alavés et a soulevé le ballon d'un superbe piqué par-dessus lui, inscrivant son deuxième but personnel dans le match et confirmant la poursuite de son festival, après avoir été impliqué sur 3 buts durant la rencontre.

Avant la fin de la rencontre, Flick a procédé à un changement en faisant sortir Yamal et en faisant entrer Anthony Gordon, qui a ajouté le sixième but du Barça à la 86e minute, tandis que Mariano Diaz est parvenu à inscrire l'unique but de l'Alavés à la 84e minute, réduisant l'écart sans pour autant changer l'issue de la rencontre.

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