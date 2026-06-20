Vidéo : Une légende irakienne met en garde l’Arabie saoudite : « L’Espagne ne vous fera pas de cadeau »

Nash'at Akram, légende du football irakien, a mis en garde l'Arabie saoudite avant son match contre l'Espagne, estimant que la Roja n'abdiquera pas et jouera pleinement pour l'emporter.

Les coéquipiers de Nawaf Al-Abed préparent ainsi leur duel face aux champions d’Europe, prévu dimanche pour le compte de la deuxième journée du premier tour de la Coupe du monde 2026.

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Dans une interview accordée à la chaîne qatarie Al Kass, il a affirmé : « L’équipe d’Arabie saoudite a réalisé une performance solide et remarquable contre l’Uruguay, et a réussi à décrocher un point précieux grâce au travail de Donis, qui a su décrypter les clés du jeu adverse. »

Il a ajouté : « À mon avis, la sélection saoudienne a livré son meilleur match des trois dernières années, surtout sur le plan défensif, ce qui tranche avec son style offensif habituel, basé sur la possession et la pression haute. »

Concernant la rencontre face à l’Espagne, il prévient : « Les Matadors aborderont ce match de manière bien plus sérieuse que contre le Cap-Vert lors de la première journée ; ils ne sous-estimeront pas l’Arabie saoudite et feront tout pour gagner. »

Il a ajouté : « J’espère que les joueurs de la sélection saoudienne feront preuve d’une grande vigilance et se concentreront sur la neutralisation des éléments clés du jeu espagnol ; il faut également trouver un équilibre entre la défense et l’attaque. »

Il a conclu : « Les Verts ont bien commencé, mais l’équipe saoudienne doit confirmer en obtenant un nouveau résultat positif. »







