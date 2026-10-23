Abdullah Al-Hamdan, l'attaquant d'Al-Nassr, a fait l'éloge de son coéquipier portugais Cristiano Ronaldo, le capitaine de l'équipe, après que ce dernier lui a offert le trophée du meilleur joueur du match face à Al-Faisaly en Roshn League.

Al-Nassr s'est imposé 3-1 face à Al-Faisaly, lors du match qui les a opposés ce vendredi au stade de la cité sportive d'Al-Majma'ah, dans le cadre de la onzième journée de Roshn League.

À l'issue de la rencontre, Ronaldo a été désigné pour recevoir le trophée du meilleur joueur, mais la star portugaise a refusé de le prendre et a décidé de l'offrir à Abdullah Al-Hamdan après les prestations remarquables qu'il a livrées durant le match.

« Le Don » a emmené l'attaquant saoudien à la fin du match et lui a remis en personne le trophée d'homme du match, avant de poser pour une photo souvenir avec lui, dans une scène qui a séduit les supporters sur les réseaux sociaux.

Al-Hamdan a commenté cette scène dans des déclarations aux chaînes « Thmanyah » après la fin du match, en déclarant : « C'est un grand honneur pour moi de me tenir aux côtés d'une légende du football, et j'espère que cela sera une source de motivation pour en donner davantage. »

Il a ajouté : « C'est un grand joueur, qui livre de solides prestations sur le terrain comme en dehors, et nous apprenons beaucoup de lui. Il tient aussi à enseigner aux jeunes joueurs avant les plus expérimentés, et j'espère que nous accomplirons ensemble des choses qui satisferont les supporters d'Al-Nassr. »

Abdullah Al-Hamdan a livré de solides prestations face à Al-Faisaly, inscrivant le premier but et délivrant la passe décisive sur le troisième but du Brésilien Angelo. Il a également offert un but à Cristiano Ronaldo, finalement refusé pour hors-jeu.

À noter qu'Al-Nassr a provisoirement pris la tête du classement du championnat saoudien à la suite de sa victoire face à Al-Faisaly, portant son total à 25 points, à égalité avec Al-Qadsiah, qui dispute un match difficile contre Al-Hilal.