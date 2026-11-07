Vidéo : une légende d'Al-Nassr : nous ne gagnerons pas l'Asie, et l'entraîneur d'Al-Ahli est provocateur

Fahad Al-Hariri, ancienne star d'Al-Nassr, a tenu des propos tranchés sur les ambitions des "Mondiaux" lors de la saison en cours, écartant leur capacité à concourir pour le titre de la Ligue des champions d'Asie d'élite avec l'effectif actuel, et soulignant que l'équipe a besoin de renforts décisifs avant d'affronter les grands défis.

Al-Hariri n'a pas caché son pessimisme quant aux chances continentales d'Al-Nassr, estimant que la lutte pour les titres nationaux semble un objectif plus réaliste, compte tenu de lacunes techniques au sein de l'effectif et de la difficulté de disputer une compétition longue de l'ampleur de la Ligue des champions d'Asie d'élite sans disposer des solutions de rechange adéquates.

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L'ancienne star d'Al-Nassr a déclaré, lors de propos tenus dans l'émission "Dawrina Ghair" : "Al-Nassr a besoin de recruter un latéral gauche. Je suis pessimiste au point de dire que je suis plutôt réaliste. J'espère qu'Al-Nassr remportera la Supercoupe d'Arabie saoudite puis le championnat, mais je dis au public : oubliez la Ligue des champions d'Asie d'élite."

Il a ajouté : "La compétition qui exige de la longévité est difficile avec l'équipe actuelle et sans renforts. Et si Kingsley Coman revient, nous rivaliserons avec Al-Ahli, Al-Qadsiah et Al-Hilal, mais l'équipe a de nombreux besoins et doit être renforcée." Il a également critiqué certaines décisions liées aux transferts, en disant : "J'aurais aimé qu'ils conservent Brozovic et ne recrutent pas Samuel Costa."

Al-Hariri a précisé qu'il ne cherchait pas à démoraliser les supporters d'Al-Nassr, mais qu'il estime que l'évaluation technique de l'équipe impose de fixer un plafond réaliste aux ambitions, affirmant : "Si Al-Nassr remporte la Supercoupe, sa saison sera réussie et formidable avec les noms actuels", en référence au fait que cette compétition pourrait représenter une occasion importante de sauver la saison et de décrocher un titre précoce.

La Supercoupe d'Arabie saoudite se dispute au Koweït du 19 au 23 décembre 2026, avec la participation d'Al-Nassr, d'Al-Ahli, d'Al-Qadsiah et d'Al-Khaleej.

Le tirage au sort a abouti à une confrontation entre Al-Nassr et Al-Khaleej le 20, tandis qu'Al-Ahli affrontera Al-Qadsiah le 19 du même mois, au stade international Jaber Al-Ahmad. En cas de qualification des Mondiaux pour la finale prévue le 23, ils affronteront le vainqueur de l'autre match, se retrouvant à deux victoires du sacre.

En revanche, Al-Hariri a lancé une attaque virulente contre le Néerlandais Marino Pusic, entraîneur d'Al-Ahli, en déclarant : "Il ne satisfait pas les ambitions des supporters d'Al-Ahli et n'a rien présenté qui plaide en sa faveur avec l'équipe. Il fait jouer des joueurs qui ne méritent pas de participer. Il doit donc redresser la situation ou partir."