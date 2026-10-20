Sami Al-Jaber, légende du club d'Al-Hilal, s'est exprimé par des déclarations percutantes au sujet du niveau en baisse affiché par le Portugais Cristiano Ronaldo, capitaine d'Al-Nassr, lors de la soirée de la victoire face à Neom, sur le score d'un but à zéro, dans le cadre de la 10e journée du championnat de Roshn.

Ronaldo a gâché un ensemble d'occasions faciles durant le match, au premier rang desquelles un penalty quelques instants avant la fin de la première mi-temps.

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À ce sujet, Sami Al-Jaber a déclaré dans des propos tenus sur l'émission saoudienne « Nadeena » : « Ronaldo souffre clairement d'une crise psychologique, en raison de ce qui lui est arrivé avec la sélection du Portugal. »

Il a ajouté : « Le Ronaldo que nous connaissons ne gâche pas de telles occasions, mais il souffre d'un esprit perturbé, car il marque toujours, et son apparition aujourd'hui à ce niveau est la preuve de la justesse de mes propos. »

Il a poursuivi : « Je suis un bon observateur de Ronaldo, surtout durant l'époque du Real Madrid, car il convertissait toutes les occasions qui se présentaient à lui, et il est impossible qu'il gâche de cette manière. »

Il a conclu : « De mon point de vue, João Félix est la vedette de l'équipe première et il décide toujours des matchs, mais Al-Nassr ne possède aucun attaquant du même niveau que Ronaldo, c'est pourquoi l'équipe est contrainte de le faire jouer. »



