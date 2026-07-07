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Loai Mohamed

Traduit par

Vidéo : une légende argentine reconnaît que l’arbitre a lésé l’Égypte ; Salah méritait un penalty

Argentine vs Égypte
Argentine
Égypte
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M. Salah
Argentine
Égypte
É.-U.

La rencontre a été marquée par plusieurs décisions arbitrales controversées.

L’ancien international argentin Claudio López estime que l’arbitre français François Litxer a lésé l’Égypte en refusant un penalty à Mohamed Salah juste avant le troisième but décisif de l’Albiceleste.

Menant 2-0 en huitièmes de finale de la Coupe du monde 2026, mardi soir, les Pharaons n’ont pas réussi à conserver leur avance et ont finalement cédé 2-3, quittant ainsi la compétition.

Le match a donné lieu à une vive polémique arbitrale après l’annulation d’un but égyptien inscrit par Mostafa Zico, puis le refus d’accorder un penalty à Salah juste avant le but décisif de l’Argentine.

Interrogé à ce sujet lors de son analyse sur beIN Sports, l’ancien international a estimé que l’arbitre aurait dû appliquer le même critère qu’en annulant le but de Zico pour une faute de Marwan Attia sur Lisandro Martínez.

Il a précisé : « La phase de jeu impliquant Salah aurait dû donner lieu à une faute, même si le ballon se trouvait légèrement derrière Salah, alors qu’il était devant Martínez. »

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À déterminer
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Il a également estimé que la VAR mettait trop de temps à intervenir, aussi bien lors de cette rencontre qu’au cours d’autres matchs de la compétition.

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