La stupeur du public turc face à la performance étincelante de la star égyptienne Mohamed Salah ne s'est pas limitée aux seuls supporters de son équipe, Trabzonspor : elle a également gagné la famille du président turc Recep Tayyip Erdogan.

Salah a inscrit un triplé face à Galatasaray, samedi, offrant à Trabzonspor une large victoire 4-0 et ramenant l'écart avec ce même leader à 3 points, l'équipe occupant désormais la cinquième place.

Durant la rencontre, les regards du public turc se sont tournés vers la célébration remarquée dans les tribunes de l'ancien ministre turc du Trésor et des Finances Berat Albayrak et de son épouse Esra, fille du président Erdogan, à chacun des buts de Salah.









Selon le site « Patronlar Dünyası », spécialisé dans l'économie et les affaires, l'apparition d'Albayrak lors du match entre Trabzonspor et Galatasaray est survenue après plusieurs mois d'absence de la scène médiatique et des événements publics.

Le site poursuit : « Albayrak (47 ans) s'est rendu avec son épouse Esra Erdogan et leurs enfants dans la ville de Trabzon, sur les rives de la mer Noire, pour assister au match qui s'est soldé par une victoire de Trabzonspor 4-0 face au leader Galatasaray. »

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Il ajoute : « Albayrak a assisté depuis les tribunes aux buts inscrits par la star égyptienne, qui a réalisé un triplé (hat-trick) et délivré une passe décisive pour le but de son coéquipier Savio, tandis que son épouse Esra s'est jointe aux supporters pour scander le nom de Mohamed Salah. »

Le site révèle : « La relation entre Albayrak et Trabzonspor n'est pas nouvelle : le président du club, Ertuğrul Doğan, a déclaré il y a quelques jours que (le gendre du président turc) avait apporté un soutien au club sur certains projets et opérations. »

Avec cette victoire, Trabzonspor porte son total à 10 points, tandis que Galatasaray reste en tête avec 13 points.