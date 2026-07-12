La Norvège était à une passe de se qualifier pour les demi-finales de la Coupe du monde 2026, avant de voir cette opportunité s’envoler, un raté qui pourrait la hanter pendant des années, lors d’une action considérée par beaucoup comme le véritable tournant du match face à l’Angleterre.

Les Three Lions l’ont emporté 2-1 après avoir été menés, profitant d’un moment où Alexander Sørloth aurait dû faire preuve de plus d’altruisme.

Les Norvégiens avaient ouvert le score juste avant la mi-temps par Andreas Skjeldrup, puis avaient continué à presser pour doubler la mise.

À la 44^e minute, Alexander Sørloth lance une contre-attaque ; Erling Haaland, isolé sur la gauche, réclame une passe qui l’aurait propulsé seul face au but.

Mais l’attaquant de l’Atlético de Madrid a préféré conserver le ballon pour tenter de marquer lui-même, avant que la défense anglaise ne lui ferme l’angle de tir et que l’action ne se termine par une frappe non cadrée. Trois minutes plus tard, Jude Bellingham égalisait (1-1).

Le quotidien suisse « Blick » a commenté : « Même si les supporters norvégiens n’ont pas tenu Sorloth pour responsable de l’élimination, beaucoup estiment qu’une simple passe aurait suffi pour offrir à Haaland une occasion quasi certaine de marquer, ce qui aurait donné à la Norvège un avantage de deux buts et rendu le retour de l’Angleterre beaucoup plus difficile. ».

Au lieu de quoi, Jude Bellingham a scellé la victoire anglaise dès l’entame de la première période supplémentaire avant d’offrir la qualification d’un deuxième but.

Les Three Lions préparent désormais leur demi-finale face à l’Argentine, programmée mercredi prochain.

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