Partager Suivez GOAL sur Google

Le défenseur Leny Yoro a offert à l’Argentin Mauricio Pochettino des débuts catastrophiques pour sa nouvelle mission sur le banc de Manchester United, en écopant d’un carton rouge direct dès la 8e minute du choc face à Liverpool, disputé ce dimanche à Anfield dans le cadre de la 11e journée de Premier League.

Publicité

L’expulsion du défenseur français est intervenue après qu’il a fauché Alexander Isak, l’attaquant de Liverpool, qui filait seul au but. Manchester United s’est ainsi retrouvé contraint de poursuivre la rencontre à dix après seulement 8 minutes de jeu, un coup dur précoce qui a bouleversé les plans du technicien argentin.

Les images télévisées ont montré la colère et la nervosité qui se sont emparées de Pochettino au bord du terrain , lui qui s’est retrouvé dans une position peu enviable pour sa première apparition avec Manchester United. Les débuts qu’il espérait parfaits se sont transformés en cauchemar précoce, à cause d’une erreur défensive qui a privé son équipe de l’un de ses joueurs.

Liverpool n’a pas tardé à profiter de son infériorité numérique adverse : Dominik Szoboszlai a ouvert le score à la 10e minute sur le coup franc obtenu après la faute de Leny Yoro, donnant l’avantage aux locaux et compliquant encore la tâche des visiteurs.

Ce but a accentué la pression sur Pochettino, qui espérait lancer Manchester United sur de bons rails face au rival historique, mais qui a vu son équipe menée au score et réduite à dix dès les premières minutes. Une situation tactique complexe, qu’il n’avait pas envisagée avant le coup d’envoi, qu’il a dû gérer dans l’urgence.

Publicité Publicité

Trois minutes plus tard à peine, le technicien argentin a encaissé un nouveau coup : Florian Wirtz a doublé la mise pour Liverpool à la 13e minute, portant le score à 2-0, alors que Manchester United s’effondrait déjà.

Related Topics

La tâche de Manchester United s’est encore compliquée après ce deuxième but, d’autant que l’équipe n’a pas eu le temps de se réorganiser ni d’encaisser le choc de l’expulsion précoce, tandis que Liverpool exploitait les espaces et sa supériorité numérique pour imposer sa domination dans les premières minutes.

Les premières minutes du match se sont transformées en test impitoyable pour Pochettino, arrivé avec l’ambition de remettre Manchester United sur le bon chemin, mais contraint de trouver rapidement des solutions pour sortir son équipe d’une impasse précoce face à un adversaire qui profitait de chaque occasion pour accentuer ses souffrances.

Publicité

Le technicien argentin a réagi à la 22e minute, sous un déluge d’attaques de Liverpool, en sortant Bryan Mbeumo pour faire entrer le défenseur Harry Maguire, afin de rééquilibrer Manchester United.

Ce choc face à Liverpool constituait le premier test de Pochettino depuis sa nomination à la tête de Manchester United en remplacement de Michael Carrick, la direction ayant décidé de faire appel au technicien argentin pendant la trêve internationale pour tenter de redresser la barre après un début de saison laborieux.

Publicité

Mais le scénario du match a placé le nouvel entraîneur face à un défi hors norme, trois éléments s’étant ligués contre lui très tôt : l’expulsion précoce de Yoro, l’ouverture du score de Szoboszlai, puis le deuxième but encaissé, signé Wirtz. Pochettino s’est ainsi retrouvé contraint de gérer une crise tactique et psychologique avant même le premier quart d’heure de ses débuts.

Les débuts de Pochettino avec Manchester United ont donc viré au véritable cauchemar face à Liverpool, les erreurs des premières minutes ayant placé son équipe sous une pression énorme, tandis que les locaux prenaient un avantage précoce qui les rapprochait d’une mainmise totale sur la rencontre.