Vidéo : une étreinte familiale qui a suspendu le temps, les larmes du fils de Messi captent tous les regards

Lionel Messi a mis un terme à sa carrière avec la sélection argentine à l'âge de 39 ans, après avoir inscrit un but lors de la victoire 3-0 face au Bénin, avant que l'ambiance du stade Monumental comble ne se transforme en un moment familial poignant à l'issue de son dernier discours.

Après environ 9 minutes d'allocution devant le public, son fils aîné Thiago a fondu en larmes dans les bras de son père, lors du spectacle de clôture animé par le groupe « Grupo Cali » avec la participation du chanteur Sergio Torres.

L'image la plus marquante dans le stade n'était plus celle d'une star devant près de 80 000 supporters, mais celle d'un père étreignant son fils au milieu du terrain, selon le site argentin Infobae, qui a décrit la scène entre Messi et son fils comme « une étreinte qui a arrêté le temps ».

Son épouse Antonela Roccuzzo s'est jointe à l'étreinte quelques instants plus tard, caressant leurs dos pour les réconforter, avant que la famille Messi ne se dirige lentement vers les vestiaires sous les applaudissements du public mêlés à la musique.

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Le tableau s'est complété avec la présence de Mateo et Ciro, les deux autres fils de Messi, après que les trois enfants avaient également accompagné leur père lors de son entrée sur la pelouse.









Messi a reconnu la difficulté du départ, déclarant : « Je ne veux pas partir d'ici », avant de résumer ses sentiments en ces termes : « Aujourd'hui, à nouveau ici, c'est le jour le plus triste de ma carrière, car la défense des couleurs de la sélection va me manquer. »

Il a également averti que la sélection traverserait inévitablement des moments difficiles, appelant à l'unité afin de continuer à atteindre les grands objectifs, des paroles qui ont été accueillies par une ovation historique cette nuit-là.