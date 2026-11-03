Vidéo : une erreur fatale offre l'avantage au Bayern face à l'Atlético, Simeone réagit immédiatement

Le Bayern Munich mène un but à zéro sur la pelouse de l'Atlético Madrid, lors de la rencontre disputée au stade Metropolitano, dans le cadre de la quatrième journée de la phase de ligue de la Ligue des champions d'Europe, après que le club bavarois a profité d'une erreur fatale du défenseur Robin Le Normand pour faire trembler les filets des locaux en début de seconde période.

Le but de l'avantage est survenu à la 54e minute, après que Le Normand a reçu le ballon dans la surface de réparation de l'Atlético Madrid, mais il a tardé à agir, que ce soit pour le transmettre ou l'éloigner de la zone de danger, permettant au jeune Lennart Karl de le presser et de réussir à lui subtiliser le ballon, avant de le loger au fond des filets, profitant d'un cadeau défensif inattendu de la formation espagnole.

L'entraîneur de l'Atlético, Diego Simeone, n'a pas attendu longtemps après le but, puisqu'il est rapidement intervenu pour procéder à trois changements d'un seul coup, dans une tentative de redresser la situation et de revenir dans la partie. Le Normand a été l'un des remplacés après l'erreur qui a coûté un but à son équipe, Koke entrant à sa place, tandis qu'Alexander Sørloth et Alex Baena ont cédé leur place à Ademola Lookman et Lee Kang-in.

Les deux équipes avaient abordé cette confrontation à la recherche d'une amélioration de leur position au classement de la phase de ligue, le Bayern Munich occupant la quinzième place au classement de la Ligue des champions d'Europe avant le match du jour avec 5 points, au bout de 3 journées, à une seule unité de l'Atlético Madrid, dix-huitième.