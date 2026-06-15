Vidéo : Une défaite historique. La Tunisie entame sa Coupe du monde par un revers retentissant face à la Suède

L'équipe de Tunisie a subi une défaite cuisante (5-1) face à la Suède, au stade de Monterrey au Mexique, tôt ce lundi matin, pour son entrée en lice dans la Coupe du monde 2026 au sein du groupe 5, qui comprend également les Pays-Bas et le Japon.

Il s’agit de la plus large défaite de l’histoire des Aigles de Carthage en Coupe du monde, Tunis ayant déjà pris part à six éditions (1978, 1998, 2002, 2006, 2018, 2022).

Les Scandinaves ont ouvert le score dès la 7^e minute par Yassine Ayari, profitant d’une hésitation défensive et d’une erreur du gardien Mahib Chammakh. Le ballon est parvenu à Viktor Gjekeris, dont la frappe a été repoussée sur la ligne par la défense tunisienne, avant qu’Ayari ne récupère le rebond et ne loge le ballon dans les filets d’une lourde conclusion.

Ayari, qui évolue à Brighton en Angleterre, a refusé de célébrer son but contre la Tunisie en raison de ses origines tunisiennes. Il a levé les mains en signe d’excuses, puis s’est prosterné pour remercier Dieu sous les acclamations de ses coéquipiers ravis de ce but précoce.









En contre-attaque, Alexander Isak a doublé la marque à la 30^e minute, après avoir effacé Montasser Talbi et frappé au-dessus de la main du gardien Mahib Chammakh.









Les coéquipiers de Granqvist semblaient se balader tant les Tunisiens, dominés dans l’impact et inoffensifs, reculaient.

Juste avant la mi-temps, à la 43e minute, la Tunisie a réduit le score grâce à une tête puissante d’Omar Rakiq, bien servi par un centre millimétré de Hanbal Mejbri.









Cette réduction du score redonne un peu d’élan aux Aigles de Carthage, qui entament la seconde période avec l’intention de profiter de cet élan moral. Ils tentent quelques incursions, mais sans jamais véritablement menace la défense suédoise.

À la 59^e minute, Victor Gyökeres a finalement enterré les espoirs tunisiens en marquant le troisième but après une erreur naïve du capitaine Elias Skhiri, qui a tenté de dribbler Isaac devant sa propre surface. L’attaquant d’Arsenal s’est alors présenté seul face au but et a conclu sans difficulté.









Les Tunisiens, touchés moralement, ont alors baissé les bras et l’entraîneur Sabri Lamouchi a tenté de relancer la machine en faisant entrer Elias Achouri, Haj Mahmoud et Sébastien Tounkti, puis Firas Chouat et Ismaël Gharbi, sans succès tangible.

Peu avant la fin, le remplaçant Mattias Svanberg a inscrit le quatrième but suédois dès son entrée en jeu (84e), malgré les protestations tunisiennes pour hors-jeu ; la vidéo a confirmé la validité de la action.









Les dernières minutes, confuses, n’ont pas permis aux Tunisiens de se montrer dangereux, et la défense, en difficulté, a même offert de nouvelles opportunités aux Suédois.

La performance médiocre des Tunisiens a finalement conduit au cinquième but suédois, encore une fois inscrit par Yassin Ayari d’une frappe lointaine à la 90^e+6, qui a cette fois célébré sa réalisation face aux Aigles de Carthage.









La Suède totalise donc trois points et prend la tête du groupe, tandis que la Tunisie reste dernière, encore bredouille. Les Pays-Bas et le Japon, auteurs d’un 2-2, occupent respectivement la deuxième et la troisième place avec un point chacun.

Rappelons enfin que les Aigles de Carthage avaient déjà été battus 5-0 par la Belgique lors de leur dernier match amical de préparation à la Coupe du monde.



