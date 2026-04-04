Arsenal a été éliminé de la Coupe d'Angleterre dès les quarts de finale, après s'être incliné 1-2 face à Southampton, au stade Saint Mary's.

Southampton a ouvert le score à la 35e minute grâce à Ross Stewart.

La défense de Southampton a résisté aux assauts d'Arsenal jusqu'à ce que Victor Gioukires parvienne à égaliser pour Arsenal à la 68e minute.

À cinq minutes de la fin du temps réglementaire, Southampton a inscrit le but de la victoire par l'intermédiaire de Chea Charles.

Dans le cadre de la même journée, Chelsea a écrasé son adversaire Port Vale par un score de 7-0.

Les buts des Blues ont été inscrits par Gorel Hato, João Pedro, Jordan Gabriel (but contre son camp), Tosin, André Santos, Estevao et Garnacho.

Chelsea a ainsi pris sa revanche après avoir perdu en Premier League 3-0 face à Everton avant la trêve internationale.

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