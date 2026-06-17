La sélection jordanienne n’a pas réussi à obtenir un résultat positif lors de son premier match historique de la Coupe du monde 2026, s’inclinant 1-3 face à l’Autriche mercredi à l’aube, lors de la première journée du groupe 10.

Les Jordaniens abordaient pourtant la rencontre avec de grandes ambitions, déterminés à réussir leurs débuts dans la compétition. Ils ont toutefois cédé dès la première période : bien servi à la limite de la surface, Romano Schmid a ouvert le score d’une frappe précise dès la 21^e minute.



Malgré ce handicap, les Jordaniens ont affiché un bel abattage et ont failli revenir au score à plusieurs reprises : une tête d’Ali Alwan a ainsi frappé la barre transversale à la 22^e minute, tandis que d’autres occasions dangereuses étaient repoussées par le gardien Alexander Schlager.

Dès le début de la seconde période, Ali Alwan est entré dans l’histoire en inscrivant le premier but jordanien en Coupe du monde (50^e), une frappe magnifiquement enroulée qui a contourné le poteau droit avant de finir au fond des filets, ramenant le score à 1-1.

Les Autrichiens ont cru reprendre l’avantage à la 67e minute par Marko Arnautović, mais la vidéo a annulé le but pour une main lors de la construction de l’action.

La joie jordanienne fut de courte durée : à la 76^e minute, le défenseur Yazan Al-Arab déviait malencontreusement un corner dans ses propres filets, offrant à l’Autriche un avantage décisif.

Les Jordaniens ont alors poussé pour égaliser à nouveau, mais la défense autrichienne a tenu bon jusqu’à l’ultime minute, qui a vu l’arbitre accorder un penalty transformé par Marco Arnautović pour le 3-1 final.

Au classement, l’Autriche rejoint l’Argentine en tête du groupe J avec 3 points, mais les Sud-Américains conservent la première place grâce à leur victoire 3-0 sur l’Algérie.

La deuxième journée s’annonce cruciale : l’Argentine et l’Autriche s’affronteront pour la première place, tandis que la Jordanie défiera l’Algérie dans un derby arabe où les deux équipes tenteront de rester en course pour la qualification.