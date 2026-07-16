Vidéo : une décision arbitrale lors du match Argentine-Angleterre enflamme la Coupe du monde et provoque un tollé mondial

Dans une soirée tumultueuse où politique et football se sont mêlés, et où larmes et célébrations se sont côtoyées, une image plus calme a volé la vedette. Son protagoniste n’était ni Lionel Messi ni l’une des stars argentines, mais l’arbitre américain d’origine marocaine Ismaïl Fennich, qui a dirigé l’un des matchs les plus délicats de la Coupe du monde.

L’arbitre américain d’origine marocaine Ismail Al-Fath a concentré les regards après avoir sifflé la fin de la demi-finale de la Coupe du monde 2026 entre l’Argentine et l’Angleterre, en exprimant sa gratitude d’une manière émouvante qui a bouleversé les réseaux sociaux.

Quelques instants après l’annonce de la victoire 2-1 de l’Argentine et de sa qualification pour la finale face à l’Espagne, alors que les joueurs des deux équipes oscillaient entre l’euphorie et la désolation, l’arbitre Elfat a été aperçu prosterné sur la pelouse, la tête posée sur l’herbe en signe de gratitude et de remerciement envers Dieu, avant de se relever rapidement pour saluer ses assistants et serrer la main des joueurs des deux équipes, dans une scène d’humanité rare lors de telles rencontres majeures.

Cette séquence, l’une des plus partagées de la compétition, souligne l’intensité émotionnelle et spirituelle de l’événement pour cet arbitre chevronné, qui a dirigé la rencontre avec une sérénité remarquable malgré son enjeu historique.

Ce match face à l’Angleterre était sa quatrième désignation dans ce Mondial 2026. Plus tôt dans la compétition, il avait déjà dirigé deux rencontres de la phase de groupes (Pays-Bas-Japon et Espagne-Uruguay), puis le huitième de finale Brésil-Norvège, confirmant ainsi son statut d’arbitre phare de cette Coupe du monde 2026.