Vidéo : une blessure, une potion « magique »… et un arbitre allemand viennent s’ajouter aux curiosités de cette Coupe du monde !

Lors de la deuxième journée de la Coupe du monde 2026, la rencontre États-Unis – Australie a été le théâtre d’un incident d’arbitrage pour le moins insolite. Alors que les Américains menaient 2-0, l’arbitre allemand Felix Zwer a soudainement chuté sur la pelouse dans les dernières minutes, semant le trouble parmi les joueurs et les supporters.

Les États-Unis l’emportent 2-0, mais, dans le temps additionnel, l’attention se porte soudainement sur l’arbitre.

À la quatrième minute du temps additionnel, Zwaier s’est plaint de douleurs musculaires soudaines, s’est effondré sur la pelouse et a demandé une intervention médicale d’urgence.

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L’équipe médicale est immédiatement intervenue pour soigner l’arbitre allemand, resté assis au sol pendant près d’une minute avant de se relever et de décider de poursuivre la rencontre jusqu’au coup de sifflet final.

Une séquence rare, largement commentée sur les réseaux sociaux, car les blessures d’arbitres en plein match sont exceptionnelles dans les grandes compétitions.

Une boisson mystérieuse suscite l’interrogation

La séquence la plus commentée n’a toutefois pas été la blessure, mais bien la boisson que l’arbitre allemand a ingérée pendant qu’il recevait des soins avant de regagner le terrain.

Les supporters ont diffusé des vidéos capturant la scène, et la nature de cette boisson, ainsi que son rôle présumé dans la récupération du sifflet allemand malgré une élongation musculaire, alimentent depuis les spéculations.









Mais quelle est la vérité sur ce « jus magique » ?

Thamer Al-Shahrani, spécialiste en kinésithérapie et en traumatologie sportive, a clarifié les faits sur ses réseaux sociaux : l’arbitre a ingéré un « Pickle Juice Shot », soit un shot de jus de cornichons.

Selon l’expert, cette boisson est parfois employée pour soulager les crampes et les contractures musculaires soudaines, et non pour se réhydrater, contrairement à une idée reçue.

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Selon l’expert, son efficacité viendrait de sa capacité à bloquer ou à réduire les signaux nerveux déclencheurs des crampes, ce qui pourrait expliquer pourquoi l’arbitre a pu se relever et reprendre le match seulement quelques minutes après sa blessure.

Entre une blessure soudaine et une boisson peu familière au grand public, l’arbitre allemand Felix Zwer a donc ajouté un nouvel épisode à la série de situations insolites qui émaillent déjà la Coupe du monde 2026.