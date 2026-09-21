Il semble que l'affaire Musab Al-Juwayr, milieu de terrain de la sélection saoudienne, n'ait pas été prise à la légère, puisque Naif Hazazi, ancienne star de l'Arabie saoudite, a décidé de s'en prendre à Fahad Al-Mufarraj, le manager de la sélection, en raison de sa position à l'encontre du joueur.

La sélection saoudienne avait écarté Al-Juwayr de la liste pour la Coupe du Golfe il y a seulement quelques jours, en raison d'un comportement disciplinaire, révélé par la suite par Fahad Al-Mufarraj, qui a affirmé que l'incident concernant le joueur s'était répété plus d'une fois, et que sur cette base il a été écarté au profit de Mukhtar Ali.

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À ce sujet, Hazazi a déclaré dans une vidéo publiée sur son compte « X » : « La vérité, c'est que ce qui se passe actuellement crée une grande perturbation autour de notre sélection. L'Arabie saoudite est censée disputer un tournoi qu'elle a besoin de remporter, et voilà que tous ces problèmes surgissent. »

Il a ajouté : « L'affaire Al-Juwayr aurait dû rester dans l'ombre, puis être annoncée après un certain temps. Mais Al-Mufarraj l'a écarté, et ensuite il est sorti pour en parler devant les médias, et je refuse ce principe, car de telles choses affecteront sans aucun doute le stage et l'ambiance. »

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Il a poursuivi : « Je ne suis pas convaincu par l'affaire du repas pour lequel le joueur est arrivé en retard ou qu'il aurait commandé de l'extérieur, car ce sujet n'a aucun sens, et le public saoudien est devenu très averti. »





Il a conclu : « Je suis un ancien joueur et je sais que sa mise à l'écart est due à une autre raison qui ne sera pas mentionnée. Mais Al-Mufarraj a dit que le joueur avait déjà commis le même incident auparavant, alors pourquoi n'avoir pas pris à l'époque la même décision ? Cela n'a qu'une seule signification : les joueurs étaient protégés auparavant. »







