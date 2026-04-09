Vidéo : une action du défenseur de l'Atlético déjà vue en Ligue des champions... Découvrez la réaction de l'arbitre

Le match de Ligue des champions entre Barcelone et l’Atlético de Madrid, disputé mercredi dernier, a été marqué par une décision arbitrale controversée qui a suscité l’attention des médias internationaux et provoqué la colère du club catalan.

Battus 2-0 au Camp Nou, les Blaugranas ont vu leur tâche se compliquer pour atteindre le dernier carré, d’autant que le défenseur Pau Cubarsi a été expulsé juste avant la mi-temps.

Le match retour est programmé mardi prochain au stade Metropolitano pour déterminer quel club rejoindra le vainqueur d’Arsenal-Sporting CP en demi-finale.

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L’épisode le plus discuté a impliqué le gardien de l’Atlético Juan Musso, qui a renvoyé le ballon vers le défenseur Marc Poblet posté dans la surface. Ce dernier l’a contrôlé de la main avant de le rejouer, sous les yeux médusés des spectateurs.

Les Barcelonais et leur entraîneur Hans-Dieter Flick ont réclamé un penalty, estimant que le défenseur avait touché le ballon de la main dans la surface, mais l’arbitre allemand Stefan Kovac a choisi de laisser l’action se poursuivre.

L’incident est survenu à la 54^e minute, alors que l’Atlético menait 1-0, et alors que Bobel était déjà averti d’un carton jaune.

Cette séquence a rappelé le match de la phase de groupes de la saison dernière entre Club Bruges et Aston Villa, lorsque le défenseur anglais Tyrone Mings avait commis une faute similaire, immédiatement sanctionnée d’un penalty.

La chaîne « beIN Sports » a publié sur sa page Facebook officielle une vidéo mettant en parallèle les deux séquences.















