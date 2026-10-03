Le célèbre chanteur turc Rafet El Roman a provoqué un vif émoi parmi les supporters de Trabzonspor, après avoir partagé une vidéo sur ses comptes de réseaux sociaux dans laquelle on le voit tenant le maillot grenat et bleu de l'équipe, et adresser un message à la star égyptienne Mohamed Salah.

Dans la vidéo publiée par El Roman à l'issue de son concert dans la ville néerlandaise de La Haye, il a précisé que le maillot était un cadeau offert par une supportrice, affirmant que « les supporters de Trabzonspor sont présents partout dans le monde ».

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El Roman a inscrit son nom au dos du maillot avec son numéro préféré, le « 10 », qui est aussi celui de la star égyptienne, et il a déclaré en plaisantant à ce sujet : « Mohamed Salah pourrait m'en vouloir. »

Il a adressé un message direct à Mohamed Salah en ces termes : « Monsieur Mohamed Salah, bienvenue à Trabzonspor. Nous vous souhaitons de marquer de nombreux buts, et même d'être sacré champion cette saison. »

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Selon le site 61saat, l'artiste turc a conclu son message par un salut particulier aux supporters de l'équipe : « Les supporters de Trabzonspor sont présents partout dans le monde. Mes salutations et tout mon amour pour eux. »