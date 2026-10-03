Vous avez plus de 24 ans ?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Vous n'avez pas l'âge requis pour consulter les contenus liés aux paris. Vous allez être redirigé vers la page d'accueil.

alt
En direct€50
Kasimpasa-vs-Trabzonspor-1st-week-Trendyol-Super-League-2026-27AFP
Traduit par

Vidéo : un vœu et un message, une célèbre star turque déclare : Salah pourrait être en colère contre moi en ce moment

M. Salah
Samsunspor vs Trabzonspor
Samsunspor
Trabzonspor
Super Lig
Égypte
Turquie

« ... les supporters de Trabzon sont partout dans le monde »

Le célèbre chanteur turc Rafet El Roman a provoqué un vif émoi parmi les supporters de Trabzonspor, après avoir partagé une vidéo sur ses comptes de réseaux sociaux dans laquelle on le voit tenant le maillot grenat et bleu de l'équipe, et adresser un message à la star égyptienne Mohamed Salah.

Dans la vidéo publiée par El Roman à l'issue de son concert dans la ville néerlandaise de La Haye, il a précisé que le maillot était un cadeau offert par une supportrice, affirmant que « les supporters de Trabzonspor sont présents partout dans le monde ».

Forums Kooora


El Roman a inscrit son nom au dos du maillot avec son numéro préféré, le « 10 », qui est aussi celui de la star égyptienne, et il a déclaré en plaisantant à ce sujet : « Mohamed Salah pourrait m'en vouloir. »

Il a adressé un message direct à Mohamed Salah en ces termes : « Monsieur Mohamed Salah, bienvenue à Trabzonspor. Nous vous souhaitons de marquer de nombreux buts, et même d'être sacré champion cette saison. »

Ticombo billets Trabzonspor




Selon le site 61saat, l'artiste turc a conclu son message par un salut particulier aux supporters de l'équipe : « Les supporters de Trabzonspor sont présents partout dans le monde. Mes salutations et tout mon amour pour eux. »

Séisme Ronaldo : une perte lourde frappe la sélection du Portugal et Jesus

VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?

Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles

Suivez GOAL sur Google