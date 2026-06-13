Vidéo : un troisième but historique en Coupe du monde… Une réalisation exceptionnelle pour la star qatarie

La star qatarienne Boualem Khoukhi s'est taillé une place de choix dans l'histoire de la Coupe du monde en évitant aux Al-Anabi une défaite lors de leur match d'ouverture face à la Suisse, jeudi aux États-Unis, au Mexique et au Canada.

Les Qataris ont longtemps craint le pire après l’ouverture du score de Breel Embolo, qui a transformé un penalty controversé à la 17^e minute, mais Khoukhi a finalement arraché l’égalisation pour les « Al-Anabi » dans le temps additionnel (94^e).

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du score suisse. Le coup de tête de Khoukhi entre dans l’histoire : il s’agit du deuxième but seulement du Qatar en Coupe du monde, après celui de Mohammed Muntari contre le Sénégal en 2022.

Ce but rapporte au Qatar son tout premier point en Coupe du monde, après un premier tournoi à domicile, il y a quatre ans, conclu par trois défaites contre les Pays-Bas, le Sénégal et l’Équateur.

Selon les données de M. Sheph sur la plateforme X, le but de Khoukhi, inscrit à la 93^e minute et 58 secondes, est seulement le troisième de l’histoire des Coupes du monde (hors prolongations) à sauver son équipe d’une défaite certaine.

Avant lui, seuls deux autres joueurs avaient évité la défaite à leur pays dans le temps additionnel (hors prolongation) : le Portugais Silvestre Varela, auteur d’un 2-2 contre les États-Unis à la 94^e minute et 34 secondes lors du Mondial 2014, et le Mexicain Luis Hernández, buteur à la 94^e minute et 3 secondes pour un 2-2 face aux Pays-Bas en 1998.».

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