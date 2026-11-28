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Le match entre Manchester United et Brentford a réservé une surprise inattendue à Old Trafford, où les difficultés de l'équipe de Mauricio Pochettino se sont poursuivies, lors du deuxième match du technicien argentin à la tête des Red Devils, le premier à domicile.

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Callum Wilson, joueur de Brentford, a volé la vedette en inscrivant un doublé en première période face à Manchester United, profitant d'une collaboration fructueuse avec son coéquipier Dango Ouattara. Auteur de trois passes décisives, ce dernier a inscrit son nom dans un registre statistique rare en Premier League.

Le doublé de la première période a confirmé l'efficacité offensive de Wilson, qui s'est montré décisif sur les occasions qui se sont présentées à lui, tandis que la défense de Manchester United a tenté en vain de contenir les déplacements de l'attaquant adverse.

Selon le média Squawka, Ouattara est devenu le troisième joueur visiteur à délivrer deux passes décisives au même joueur lors d'un seul match de Premier League à Old Trafford.

James Milner a été le premier à réaliser cet exploit, sous le maillot de Manchester City, en offrant deux passes décisives à Mario Balotelli face à Manchester United en 2011. Mohamed Salah, légende de Liverpool, a ensuite réédité la performance en servant à deux reprises Luis Díaz, alors son coéquipier chez les Reds, en 2024.

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Un triplé inédit

En seconde période, Ouattara a continué de distribuer les offrandes et a servi le troisième but à son coéquipier Kristoffer Ajer à la 82e minute, établissant un record inédit relevé par Opta : « Dango Ouattara est le premier joueur à délivrer trois passes décisives lors d'un match à l'extérieur en Premier League depuis Cole Palmer face à Wolverhampton en août 2024, soit autant que le total de passes décisives qu'il a délivrées sur l'ensemble de la saison dernière dans la compétition. »

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De son côté, Wilson a affiché des statistiques remarquables en première mi-temps : il a touché le ballon 16 fois, réussi 6 passes sur 9 et obtenu 4 ballons dans la surface adverse.

Devant le but, Wilson a fait preuve d'une précision parfaite : ses deux tirs cadrés ont tous deux fini au fond des filets. Il a également remporté deux duels aériens, convertissant les occasions obtenues en un doublé qui a offert à Brentford un avantage important en première période.

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Manchester United, qui abordait la rencontre du jour à la 19e place (avant-dernier), cherche toujours sa deuxième victoire en Premier League. Le club compte 8 points, glanés grâce à une seule victoire et cinq matchs nuls, pour 6 défaites.

L'unique succès de Manchester United a été obtenu face à Ipswich Town (5-2), le dimanche 30 août 2026 à Old Trafford, lors de la deuxième journée de Premier League.

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La direction de Manchester United a nommé le technicien argentin à la place de Michael Carrick afin d'améliorer les résultats. Pochettino a officiellement pris ses fonctions à Old Trafford il y a seulement dix jours, après avoir quitté la sélection des États-Unis.

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