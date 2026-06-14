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US-MAMDANI-FISCAL-BUDGETAFP
Abobakr El Mokadem

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Vidéo : un supporter marocain… Zahran Mamdani et son épouse volent la vedette avec une réaction époustouflante lors du match contre le Brésil

Brésil vs Maroc
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É.-U.

Le match s'est conclu sur un score de parité, 1-1.

Zahran Mamdani, maire de New York, a attiré l’attention des caméras dimanche soir lors de la rencontre Maroc-Brésil, comptant pour la première journée du groupe C de la Coupe du monde 2026.

Il assistait à la rencontre aux côtés de son épouse et de Fawzi Lakjaâ, président de la Fédération royale marocaine de football.

La rencontre s’est conclue sur un match nul 1-1, malgré une nette domination des Lions de l’Atlas, qui se sont créés plusieurs occasions franches sans pouvoir les concrétiser.

Le site marocain Al-Batal a diffusé une vidéo dans laquelle Zahran Mamdani encourage les Lions de l’Atlas face au Brésil.

On y voit le couple réagir avec enthousiasme à une dernière offensive des Lions de l’Atlas.

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Rappelons que Mamdani avait prédit que le Maroc et la France se retrouveraient en finale de la Coupe du monde 2026, et que les Lions de l’Atlas l’emporteraient.



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