Vidéo : un supporter marocain… Zahran Mamdani et son épouse volent la vedette avec une réaction époustouflante lors du match contre le Brésil

Zahran Mamdani, maire de New York, a attiré l’attention des caméras dimanche soir lors de la rencontre Maroc-Brésil, comptant pour la première journée du groupe C de la Coupe du monde 2026.

Il assistait à la rencontre aux côtés de son épouse et de Fawzi Lakjaâ, président de la Fédération royale marocaine de football.

La rencontre s’est conclue sur un match nul 1-1, malgré une nette domination des Lions de l’Atlas, qui se sont créés plusieurs occasions franches sans pouvoir les concrétiser.

Le site marocain Al-Batal a diffusé une vidéo dans laquelle Zahran Mamdani encourage les Lions de l’Atlas face au Brésil.

On y voit le couple réagir avec enthousiasme à une dernière offensive des Lions de l’Atlas.

Rappelons que Mamdani avait prédit que le Maroc et la France se retrouveraient en finale de la Coupe du monde 2026, et que les Lions de l’Atlas l’emporteraient.







