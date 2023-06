VIDEO : Un supporter chinois fonce sur Messi

Un supporter chinois a sauté de la tribune pour faire un câlin à Messi et Emiliano Martinez lors de la rencontre entre l'Argentine et l'Australie.

Messi, sept fois Ballon d'Or, était à Pékin jeudi pour une rencontre amicale entre les vainqueurs de la Coupe du monde 2022 et les Socceroos. Sa présence en Asie a généré une hystérie collective, et un supporter a pris des mesures radicales pour tenter d'approcher l'attaquant de l'Inter Miami. Il est descendu des gradins, a couru sur le terrain, a reçu une accolade de Messi et une tape dans la main de Martinez, avant d'être finalement chassé par les services de sécurité.

Messi a eu un impact immédiat lors de la victoire 2-0 de l'Argentine sur l'Australie. Le joueur de 35 ans a inscrit le but le plus précoce de sa remarquable carrière en envoyant le ballon dans la lucarne depuis l'entrée de la surface de réparation en 90 secondes.

L'envahisseur de terrain qui s'est approché de Messi et de ses coéquipiers vainqueurs de la Coupe du monde a été évacué par les bras et les jambes. L'Argentine se dirige maintenant vers Jakarta et une rencontre avec l'Indonésie lundi.