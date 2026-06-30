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FBL-WC-2026-MATCH77-FRA-SWEAFP
Loai Mohamed

Traduit par

Vidéo : un superbe ciseau retourné… Le poteau prive Oulissi du plus beau but de la Coupe du monde 2026

M. Olise
France vs Suède
France
Suède
Coupe du monde
France
Suède
É.-U.

La chance tourne le dos à la star du Bayern Munich face à la Suède

Michael Olise, la star de l'équipe de France, a failli marquer le plus beau but de cette édition de la Coupe du monde lors du match contre la Suède, mais la chance ne lui a pas souri.

Les Bleus ont ensuite maîtrisé leur sujet pour s'imposer 3-0 ce mercredi matin, lors des 32es de finale.

Les Bleus défieront le Paraguay dimanche matin en huitièmes de finale.

Bien qu’il ait multiplié les incursions dangereuses, l’attaquant du Bayern Munich n’a pas réussi à trouver le chemin des filets.

Sa plus belle opportunité est survenue à la 36^e minute : lancé seul aux abords de la surface, il a tenté une retourné acrobatique qui a frappé le poteau droit, manquant de marquer un but qui aurait figuré parmi les plus beaux de la compétition.

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Rappelons toutefois qu’Oulissi a participé à deux des trois buts français de la rencontre.

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