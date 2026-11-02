Vidéo : un sourire, un regard, puis il s'en va, Laporta choisit la réponse la plus ironique au penalty de Mbappé

Joan Laporta, le président du FC Barcelone, a choisi de réagir de manière remarquée à la polémique soulevée au sujet du penalty accordé en faveur de Kylian Mbappé lors de la rencontre entre le Real Madrid et le Racing Santander, se contentant d'un regard sarcastique lorsqu'il a été interrogé sur l'action, refusant de faire le moindre commentaire avant de monter dans sa voiture et de partir.

La réaction de Laporta est survenue à sa sortie de la cérémonie d'inauguration de l'exposition « Les rois du monde » au siège de la mairie de Barcelone, ce lundi, une exposition organisée par la Fédération royale espagnole de football pour célébrer le sacre de la sélection espagnole sous la direction du sélectionneur Luis de la Fuente. Un journaliste l'a alors surpris avec une question sur le penalty controversé, mais il a préféré le silence, se contentant d'une expression sarcastique qui a traduit sa position sur l'incident sans qu'il exprime son avis.

L'action a suscité une large vague de critiques dans la presse catalane, après que l'arbitre Munuera Montero a accordé un penalty au Real Madrid à la suite d'un contact entre Mbappé et le défenseur du Racing Prati, lors du match disputé au stade « El Sardinero », au milieu de vives protestations des joueurs de l'équipe hôte et de ses supporters.

Le quotidien catalan « Sport » a mis en lumière l'incident sous le titre « Scandale à El Sardinero ! La colère après le penalty controversé de Mbappé », estimant que le contact subi par l'attaquant français était extrêmement léger, avant que l'arbitre n'intervienne et n'accorde le penalty après consultation de l'assistance vidéo à l'arbitrage « VAR ».

De son côté, le quotidien « Mundo Deportivo » a qualifié l'ouverture du score du Real Madrid de « penalty risible », soulignant que l'intervention de Prati n'avait pas dépassé un léger contact de son bras sur la poitrine de Mbappé, qui est tombé à l'intérieur de la surface de réparation, tandis que l'arbitre assistant vidéo Mila Alfíndez n'avait pas constaté de faute évidente justifiant un appel de l'arbitre pour revoir l'action.

L'incident s'est produit à la dixième minute, après que Mbappé a dribblé le défenseur du Racing à l'intérieur de la surface de réparation, l'arbitre accordant la faute au milieu des protestations des locaux, avant que le joueur français ne se charge de transformer le penalty avec succès à la 11e minute, inscrivant le premier but du Real Madrid d'une frappe puissante à droite du gardien Aguirrezabala, sachant que le Real a remporté la rencontre (3-0).