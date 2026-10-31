Le Marocain Abderrazak Hamdallah, attaquant d'Al-Taawoun, s'est rapproché de l'écriture d'un nouveau chapitre dans l'histoire de la Saudi Pro League, après avoir inscrit un but lors de la rencontre de son équipe face à Al-Ettifaq, samedi soir, dans le cadre de la douzième journée, se retrouvant ainsi à une seule marche d'égaler le record du meilleur buteur de la compétition de tous les temps.

Le but du vétéran est survenu à la 26e minute, après que l'arbitre a accordé un penalty en faveur d'Al-Taawoun, que Hamdallah s'est chargé de transformer avec succès, offrant l'avantage à son équipe dans la rencontre et ajoutant un nouveau but à son prolifique palmarès dans les stades saoudiens.

Hamdallah a ainsi porté son total à 160 buts en Saudi Pro League, poursuivant sa course derrière le Syrien Omar Al Soma, légende d'Al-Ahli, qui trône en tête de la liste des buteurs historiques de la compétition avec 161 buts, ce qui signifie que l'attaquant marocain n'a plus besoin que d'un seul but pour égaler le record.

L'attaquant d'Al-Taawoun occupe la deuxième place de la liste des buteurs historiques, après avoir réussi à continuer de faire trembler les filets sous le maillot de son club actuel, se retrouvant ainsi aux portes d'un nouvel exploit qui pourrait le placer en tête de la liste, s'il venait à inscrire un autre but lors des prochaines rencontres.

Hamdallah a vécu un long parcours en Saudi Pro League sous le maillot de quatre clubs, ayant marqué 77 buts avec Al-Nassr, 52 buts sous le maillot d'Al-Ittihad et 27 buts avec Al-Shabab, avant d'ajouter quatre buts à son compteur avec Al-Taawoun jusqu'à présent.

Alors qu'Omar Al Soma s'approche de perdre son trône historique, Hamdallah se retrouve à un seul but de l'égaler, dans une course au but qui confère une importance supplémentaire aux prochaines rencontres de l'attaquant marocain, le rêve de prendre seul la tête des buteurs historiques étant désormais plus proche que jamais.