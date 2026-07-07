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Argentina v Egypt: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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Vidéo : un seul nom, une seule victime… Le fantôme de Zico continue de hanter l’Argentine, 44 ans plus tard

Argentine vs Égypte
Argentine
Égypte
Coupe du monde
M. Ziko
Zico
Argentine
Égypte
É.-U.
Brésil

La star des Pharaons entre dans l’histoire dès sa première apparition avec l’Égypte en phase finale d’une grande compétition.

L'équipe d'Égypte a failli créer l'une des plus grandes surprises de la Coupe du monde 2026, après avoir porté son avance à 2-0 face à l'Argentine, tenante du titre, lors du match des huitièmes de finale disputé ce mardi soir.

Le deuxième but, œuvre de Mostafa Zico (67^e), a de nouveau trouvé le chemin des filets face à l’Argentine, après un premier essai annulé.

Ce deuxième coup au but a embrasé l’atmosphère du match : l’Albiceleste, menée de deux longueurs, voit sa tâche se compliquer dans sa quête de conservation du titre, tandis que les Pharaons maintiennent une performance solide et se rapprochent d’un exploit historique.

Ce succès rappelle un fait historique : la légende brésilienne Zico avait inscrit son dernier but en Coupe du monde en 1982, au même stade de la compétition contre l’Argentine, selon Opta.

Auparavant, le gardien égyptien Mostafa Shobeir avait déjà été héroïque en repoussant un penalty de Lionel Messi en première période, insufflant un précieux coup de fouet moral aux « Pharaons ». Yasser Ibrahim avait ouvert le score de la tête dès la 15^e minute.

L’Argentine, sous une pression immense, a désormais encaissé sept buts lors de ses trois derniers matchs à élimination directe, traduisant des difficultés défensives évidentes pour le tenant du titre.

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