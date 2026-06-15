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Belgium v Egypt: Group G - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Hussein Hamdy

Traduit par

Vidéo : un réseau international couronne le but d’Ashour comme le plus beau de la Coupe du monde

E. Ashour
Egypte
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Coupe du monde
Égypte
Belgique

Une frappe imparable

Le réseau statistique « Squawka » a salué la réalisation d’Imam Ashour, star de l’équipe d’Égypte, lors de la première journée de la phase de groupes de la Coupe du monde 2026.

Les Pharaons ont ouvert le score en première période grâce à une frappe puissante de l’extérieur de la surface, à la 19^e minute, que le gardien belge Thibaut Courtois n’a pu repousser.

Sur son compte X, Squawka a commenté : « Nous avons peut-être assisté au plus beau but du tournoi jusqu’à présent… Imam Ashour a donné l’avantage à l’Égypte face à la Belgique à la 19^e minute.

» Il s’agit du premier but en sélection d’Imam Ashour.

Le milieu de terrain devient ainsi le quatrième Égyptien à marquer en Coupe du monde après Abdel Rahman Fawzi, Magdy Abdel Ghani et Mohamed Salah.

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Les Pharaons, membres du groupe G avec la Belgique, l’Iran et la Nouvelle-Zélande, n’ont encore jamais remporté de match dans l’histoire de la Coupe du monde.

Les Pharaons, qui n’ont encore jamais gagné dans l’histoire de la Coupe du monde, restent en quête de leur premier succès dans la compétition.

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