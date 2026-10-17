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Diriyah v Al Taawoun - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
Traduit par

Vidéo : un raté rare, Diriyah ramène Nunez aux souvenirs douloureux de Liverpool

D. Nunez
Al Diriyah vs Al-Taawoun
Al Diriyah
Al-Taawoun
Saudi Pro League
Brentford vs Liverpool
Brentford
Liverpool
Premier League
Uruguay
Arabie saoudite
Angleterre

Coup dur pour l'attaquant uruguayen

L'Uruguayen Darwin Núñez, attaquant d'Al-Diriyah, a replongé dans ses tristes souvenirs de Liverpool en manquant un penalty, chose rare chez lui, face à Al-Taawoun en Saudi Pro League.

Al-Diriyah et Al-Taawoun se sont neutralisés 1-1 lors de la rencontre qui les a opposés ce samedi au stade Al-Awwal Park, dans la capitale saoudienne Riyad, à l'occasion de la neuvième journée de la Saudi Pro League.

Alors que le score indiquait un match nul 1-1, Al-Diriyah a obtenu un penalty que Núñez s'est chargé de transformer lui-même, mais il l'a envoyé sur le poteau droit du but d'Al-Taawoun.

Selon le site Transfermarkt, il s'agit seulement de la deuxième fois que Núñez manque un penalty au cours de sa carrière, après en avoir converti 14 auparavant.

Le seul penalty manqué par l'attaquant uruguayen avec Liverpool l'avait été lors de la victoire 4-1 contre Chelsea, le 31 janvier 2024, en Premier League.

Depuis, Núñez n'a plus tiré aucun penalty avec Liverpool ni avec son ancien club Al-Hilal, avant d'en inscrire un avec Al-Diriyah contre Al-Fateh en Saudi Pro League, et un autre avec l'Uruguay contre l'Inde en match amical.

De manière générale, les 14 penalties précédemment inscrits par Darwin Núñez se répartissent ainsi : 5 avec Almería, 6 avec Benfica, et un avec Liverpool, Al-Diriyah et l'Uruguay.

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