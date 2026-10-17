Vidéo : un quintuplé écrasant qui n'éteint pas la polémique arbitrale, le Barça frappe fort et lance un avertissement à Paris !

Le Barça s'est imposé largement face au Real Betis sur le score de 5-2, après avoir renversé la rencontre en seconde période, dans le cadre de la neuvième journée du championnat d'Espagne, lors d'un match marqué par de très beaux buts et des décisions arbitrales controversées. Le club catalan poursuit ainsi sa série de victoires cette saison, avant le choc attendu face au Paris Saint-Germain mardi prochain.

La victoire de Barcelone n'a toutefois pas été simple malgré le score large, car l'équipe a dû fournir un effort plus important qu'à l'accoutumée face au Betis, après un départ solide des locaux et une opposition qui s'est maintenue durant la première période, avant que les Catalans n'imposent leur domination dans la seconde moitié de la rencontre.

Lamine Yamal a ouvert le score pour Barcelone à la 10e minute, après un échange avec Jules Koundé sur le côté droit de la surface de réparation, avant de réaliser un geste technique du talon, à la manière du Brésilien Neymar, puis d'armer une frappe précise qui s'est logée dans la lucarne du gardien Valles, impuissant.

Mais le Real Betis a réussi à égaliser à la 27e minute, grâce à un but de la tête de Valentin Gomez, sur un corner, ramenant le match à son point de départ, au milieu des tentatives des deux équipes d'imposer leur rythme au jeu.

Barcelone a reprit l'avantage à la 41e minute, Rodri Hernandez inscrivant son premier but sous le maillot catalan, offrant à son équipe l'avantage avant la fin de la première période, dans un moment marqué par une polémique arbitrale en raison de l'annulation d'un but de Giovani Lo Celso, auteur d'une frappe puissante de l'extérieur de la surface qui avait trouvé les filets, avant que l'arbitre de la rencontre n'intervienne pour annuler le but en raison d'une main de Cucho Hernandez au début de l'action.

Un but annulé et une expulsion

Le suspense s'est poursuivi au début de la seconde période, avec l'annulation pour hors-jeu d'un but de Gabriel Jesus à la 51e minute, à l'issue d'une action amorcée par un centre précis de Lamine Yamal de son mauvais pied, avant que le joueur brésilien ne place le ballon au fond des filets.

Mais Barcelone n'a pas attendu longtemps, puisque Jesus est revenu à la 52e minute pour inscrire son troisième but en championnat d'Espagne cette saison, en profitant du travail réalisé par Fermin Lopez et Yamal dans la construction de l'action, portant le score à 3-1 en faveur des visiteurs.

Le Betis a répliqué rapidement par l'intermédiaire d'Abdessamad Ezzalzouli, qui a réduit l'écart à la 53e minute, après avoir débordé Jules Koundé et expédié une frappe à ras de terre précise dans les filets du gardien Joan Garcia, redonnant espoir aux locaux et relançant la rencontre.

Mais le but d'Ezzalzouli n'a pas été le début du retour qu'attendait le public du Betis : il s'est au contraire transformé en tournant décisif de la rencontre, après l'expulsion de Facundo Bernal à la 54e minute, suite à une altercation avec Lamine Yamal, qui a dégénéré après que l'ailier de Barcelone a poussé le joueur uruguayen, lequel a répondu en lui saisissant la tête, poussant l'arbitre à brandir le carton rouge à l'encontre de Bernal.

Barcelone a profité de la supériorité numérique, et Eric Garcia a réussi à inscrire le quatrième but à la 62e minute, en reprenant une balle de la tête de Pau Cubarsi, consécutive à un coup franc tiré par Lamine Yamal, pour l'envoyer au fond des filets, le club catalan se rapprochant ainsi du gain de la rencontre.

Premier but d'Olmo et retour de Raphinha

Dani Olmo a parachevé la manita de Barcelone à la 85e minute, en signant un superbe but, son premier de la saison, confirmant la supériorité du club catalan et scellant la victoire sur le score de 5-2, au terme d'une seconde période qui a vu un changement net dans la physionomie du match, passant d'une rencontre ouverte à une domination barcelonaise totale.

La rencontre a également été marquée par le retour du Brésilien Raphinha sur le terrain, quatre jours avant le choc attendu face au Paris Saint-Germain, un apport important pour le club catalan avant ce test européen difficile.

Avec ce succès, Barcelone poursuit sa série de résultats parfaits, portant son total à 11 victoires en 11 matches cette saison, et abordera la confrontation face au Paris Saint-Germain avec un moral élevé, après une soirée qui a mêlé talent individuel, buts, rebondissements arbitraux et décision dans la seconde période.