Liverpool a inauguré sa nouvelle ère sous la direction du technicien espagnol Andoni Iraola par une victoire spectaculaire (4-2) face à Sunderland, lors d'un match amical riche en enseignements positifs sur le plan offensif, mais qui a dans le même temps révélé très tôt une crise défensive inquiétante, après que Joe Gomez a été victime d'une blessure l'ayant contraint à quitter le terrain quelques minutes seulement après le coup d'envoi.

Les buts de Liverpool ont été inscrits par Kieran Morrison, Dominik Szoboszlai, Federico Chiesa et Luis Comas, lors d'une rencontre qui a vu briller plusieurs jeunes talents et durant laquelle le nouvel entraîneur a délivré de nombreux messages tactiques.

Le match a connu le pire scénario possible pour Iraola, après que Joe Gomez, qui avait débuté la rencontre en tant que capitaine et défenseur central, a subi une blessure l'ayant obligé à quitter le terrain à la 8e minute.

Le technicien espagnol a commenté après la rencontre : « La pire nouvelle a peut-être été la blessure précoce de Joe. Nous étions heureux d'avoir mené nos entraînements sans perdre le moindre joueur, mais nous avons malheureusement perdu Joe très tôt. »

Les soucis d'Iraola en défense se sont aggravés avec la poursuite de l'absence de la recrue Jeremie Frimpong, qui n'a pas pris part au match d'ouverture de la tournée de l'équipe aux États-Unis, selon les informations de la British Broadcasting Corporation « BBC ».

L'entraîneur a expliqué la raison de l'absence du joueur en déclarant : « Nous avons décidé de gérer le cas de Jeremie avec prudence. Il est resté éloigné des terrains pendant plusieurs mois, et bien qu'il s'entraîne bien, nous ne voulons pas précipiter son retour. Il devrait probablement participer au dernier match de la tournée et disposer de quelques minutes. »

Une défense jeune face à un test difficile

Virgil van Dijk bénéficiant d'un repos supplémentaire après sa participation à la Coupe du monde avec la sélection des Pays-Bas, Iraola a été contraint de s'appuyer sur un duo de jeunes joueurs dans l'axe de la défense jusqu'à la 68e minute.

Amara Nallo (18 ans) et Iwan Ndukwu (18 ans) ont tous deux effectué leur première apparition sous le maillot de l'équipe et ont livré une bonne prestation malgré la difficulté des circonstances, même si compter sur eux de manière régulière ne semble pas envisageable pour l'instant.

En revanche, Giovanni Leoni (19 ans) poursuit son programme de réathlétisation en solitaire, dans le cadre de sa convalescence à la suite d'une grave blessure, une rupture du ligament croisé antérieur.

Iraola avait précédemment indiqué que son équipe souffrait d'un « manque numérique aigu » au poste de défenseur central, ce qui est apparu clairement au cours de la rencontre.

Le directeur sportif Richard Hughes a par ailleurs assisté au match à Nashville, et la sortie sur blessure de Gomez lui a certainement confirmé l'ampleur de la crise dont souffre l'équipe à ce poste.

Festival de buts dans la « Music City »

Sur le plan offensif, Liverpool a proposé un spectacle plaisant à Nashville, après avoir réussi à renverser deux fois son retard au cours de la rencontre.

Certains joueurs de l'équipe s'étaient promenés le vendredi soir dans le célèbre quartier de « Broadway » à Nashville, et il semble que Dominik Szoboszlai s'en soit inspiré : entré en jeu au début de la seconde période avec le brassard de capitaine, il a inscrit un magnifique but d'une frappe canon en dehors de la surface de réparation, égalisant à (2-2).

Le but de Szoboszlai est intervenu après que Sunderland avait mené à deux reprises grâce à Enzo Le Fée et Timur Tutierov.

Parmi les autres points positifs marquants du match figure également la solide prestation de Harvey Elliott, qui a disputé son premier match depuis son retour au club après une période passée à Aston Villa, où il a délivré la passe décisive sur le premier but d'avance inscrit par Kieran Morrison.

Morrison (19 ans) a démontré son immense potentiel après avoir conclu l'action avec brio du pied gauche à la suite d'un remarquable débordement sur le côté droit. L'international nord-irlandais a continué d'afficher un niveau remarquable tout au long du match, causant des difficultés constantes à la défense de Sunderland.

Et bien que Liverpool ait besoin de renforcer le poste d'ailier après le départ de Mohamed Salah, Morrison a envoyé un message fort confirmant qu'il peut constituer une option importante au sein de l'effectif de l'équipe première s'il reste au club cet été et n'en part pas en prêt.

La patte d'Iraola est apparue, mais le travail n'est pas terminé

Iraola n'a cessé de donner des consignes à ses joueurs tout au long du match, et certains traits de son style fondé sur le pressing haut sont apparus, mais les deux buts encaissés par l'équipe ont révélé que le travail défensif nécessite encore beaucoup de progrès.

Enzo Le Fée a en effet été laissé sans surveillance suffisante pour tirer librement dans les filets de Giorgi Mamardashvili, et la défense de Liverpool a semblé clairement prise en défaut sur l'action du deuxième but inscrit par Timur Tutierov.

Devant plus de 24 897 spectateurs, en majorité des supporters de Liverpool, Federico Chiesa a réussi à redonner l'avantage à son équipe en inscrivant le troisième but après une passe remarquable de Calvin Ramsay, sous les grandes acclamations du public.

Luis Comas a clôturé le festival de buts en inscrivant le quatrième but, confirmant la supériorité des « Reds » dans la rencontre.

L'action ayant amené le quatrième but a été marquée par une belle touche du talent anglais Josh Abbey, qui a fêté ses seize ans il y a quelques jours seulement et a effectué sa première apparition avec l'équipe première au cours de la seconde période.

Le jeune joueur a montré un grand potentiel, confirmant qu'il est l'un des talents les plus prometteurs sur lesquels le club compte pour l'avenir.

Le meilleur reste à venir, mais les défis se poursuivent

Liverpool est rentré à son camp de base dans la ville de Chicago avec la victoire, mais l'équipe sait qu'il ne s'agit là que d'un début.

Florian Wirtz, Alexander Isak et Ryan Gravenberch sont déjà arrivés dans la « Windy City » et doivent rejoindre les entraînements à partir de dimanche.

Iraola a affirmé après le match que le résultat n'était pas son objectif principal, en déclarant : « Le résultat n'est pas le plus important. Ce qui compte, c'est de continuer à presser et de ne pas s'habituer à jouer avec relâchement, car il nous reste encore de nombreux aspects à améliorer. »

Liverpool disputera son prochain match face à Wrexham à New York jeudi, tandis que Sunderland affrontera Leeds United au « Sports Illustrated Stadium » dans le New Jersey le même jour.