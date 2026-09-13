Le FC Barcelone a poursuivi son départ parfait en Liga, en signant une cinquième victoire consécutive grâce à son succès face à Levante sur le score de (4-2), lors de la cinquième journée de la compétition, dans un match où le club catalan a imposé sa domination pendant de longues périodes avant de reculer nettement dans les dernières minutes, offrant aux locaux l'occasion de revenir dans la partie.

Le Barça a abordé la rencontre en quête de reprendre la tête du championnat avec 3 points d'avance sur le Real Madrid, quelques heures après la victoire de ce dernier sur le Rayo Vallecano. Hansi Flick a opté pour son onze habituel en 4-3-3, avec Gordon, Raphinha et Lamine Yamal en pointe, tandis que Rodri débutait au milieu de terrain.

Le premier but est venu de Xavi Espart, qui a reçu le ballon à l'entrée de la surface, a avancé avec avant de décocher une frappe rasante bien ajustée d'un angle fermé, qui a trouvé les filets à la cinquième minute, offrant au Barça un avantage précoce.

Après ce but, le Barça a continué à imposer son style habituel, avec la possession et le mouvement constant du ballon, profitant de l'éclat de ses joueurs dans toutes les lignes, tandis que Levante a tenté de réagir à travers deux tentatives de Ratkov et Brugué à la 16e minute, mais la défense du club catalan est restée solide et a géré les deux tentatives sans permettre de changer le cours du match.

Face à la nette domination des visiteurs, le duo offensif Raphinha et Lamine Yamal a continué à créer le danger, et le Brésilien a de nouveau été l'une des principales clés du jeu du Barça, après avoir profité d'une erreur de Mandi dans le dégagement du ballon, dont il s'est emparé avec habileté avant d'adresser un centre précis à Lamine Yamal.

Yamal s'est retrouvé face au but dans une position idéale et n'a pas hésité à loger le ballon dans les filets vides, doublant l'avance du Barça (2-0) à la 19e minute, confirmant la nette supériorité du club catalan sur les locaux.

Le scénario n'a pas beaucoup changé après le deuxième but, puisque le Barça a continué à maîtriser le déroulement du jeu, et les coéquipiers de Pedri ont conservé leur supériorité face aux tentatives limitées de Levante, le club catalan terminant la première mi-temps avec un avantage confortable et mérité.

Un but précoce

Au début de la seconde période, le Barça a effectué un changement avec l'entrée de Christensen à la place de Martín, mais cela n'a pas affecté la physionomie de l'équipe, qui a poursuivi son pressing et sa domination, tandis que Levante s'est retrouvé incapable de sortir de ses zones de manière régulière.

À la 48e minute, le Barça a obtenu un penalty après que Mandi a touché le ballon de la main à la suite d'un nouveau départ de Lamine Yamal. Le joueur espagnol s'est chargé lui-même de tirer le penalty et l'a placé calmement dans les filets, ajoutant le troisième but et plaçant son équipe dans une situation plus confortable.

Après avoir atteint le troisième but, le Barça a continué à se créer des occasions, et Raphinha a été proche d'ajouter un nouveau but à la 55e minute, après avoir reçu une passe de Gordon et tenté d'en profiter par une frappe vers le but, mais celle-ci est passée tout près du poteau.

Avec l'entrée du match dans sa dernière demi-heure, Levante a commencé à faire preuve de plus d'audace, et s'est vu offrir des occasions qui auraient pu lui permettre de réduire l'écart, mais ni Bardají ni Romero n'ont su exploiter leurs tentatives à la 61e minute, le Barça conservant son avance de trois buts à zéro.

Les changements de Flick bouleversent la physionomie du match

Hansi Flick a décidé d'effectuer une série de changements pour dynamiser son effectif, en faisant entrer Dani Olmo, Adeyemi et Bernal, tandis que Lamine Yamal, Gordon et Pedri sortaient, mais ces remplacements ont nettement affecté la solidité et la domination du Barça qui avaient caractérisé l'équipe pendant la majeure partie du match.

Le club catalan a commencé à perdre une partie de sa mainmise, et Levante a trouvé plus d'espaces pour se mouvoir, jusqu'à ce que les locaux parviennent à exploiter une grave erreur de Xavi Espart à la 79e minute, Romero inscrivant le premier but et réduisant l'écart (1-3).

Le pressing de Levante ne s'est pas arrêté, puisqu'il a continué à chercher un nouveau but pour ramener le match à un point plus palpitant, ce qui s'est concrétisé à la 88e minute, lorsque Brugué a provoqué une situation de confusion dans la défense du Barça, qui s'est terminée par un deuxième but des locaux, portant le score à (3-2) et plaçant le Barça face à de dernières minutes extrêmement tendues.

Alors que Levante tentait de compléter son retour, le Barça a réussi à porter le coup décisif dans le temps additionnel, après qu'Adeyemi s'est lancé dans un effort individuel remarquable, dribblant les défenseurs des locaux avant de décocher une frappe puissante du pied droit au premier poteau, marquant le quatrième but à la 90e+3.

Malgré cette large victoire et le maintien d'un parcours sans faute, les dernières minutes ont révélé un aspect inquiétant pour le Barça, après que la baisse de concentration et de solidité défensive a permis à Levante d'inscrire deux buts et de ramener le suspense dans un match qui semblait plié pendant de longues périodes, avant que le but d'Adeyemi ne vienne rétablir le calme dans les rangs de Flick et assurer les trois points.