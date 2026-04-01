Vidéo : un pronostic surprenant... Mané prédit le résultat du match Irak-Sénégal à la Coupe du monde

Le Sénégalais Sadio Mané, star du club Al-Nassr, a donné son pronostic sur le résultat du match opposant son équipe nationale à l'Irak lors de la Coupe du monde 2026 qui se déroulera aux États-Unis, au Canada et au Mexique.

L'équipe d'Irak s'est qualifiée pour la Coupe du monde 2026 pour la deuxième fois de son histoire, et la première après une absence de 40 ans, depuis sa seule qualification en 1986, après avoir battu la Bolivie 2-1, mercredi matin, lors de la finale du barrage mondial.

Les « Lions du Mésopotamie » disputeront la Coupe du monde dans le groupe 9, qui comprendra les équipes de France, de Norvège et du Sénégal, et le match des « Lions de la Teranga » sera le dernier de la phase de groupes.

Lire aussi : Une défaite historique face à l'Arabie saoudite... L'histoire du premier mandat de Renard à la tête de la sélection ghanéenne

Le club Al-Nasr a publié sur son compte officiel sur le site « X » une vidéo de son joueur irakien Haider Abdulkarim félicitant la sélection de son pays pour sa qualification à la Coupe du monde.

Abdulkarim a déclaré : « Félicitations pour la qualification à la Coupe du monde, félicitations aux joueurs et au peuple irakien, et j'espère que ce sera une participation honorable à la Coupe du monde. »

À la fin de la vidéo, Abdulkarim apparaît aux côtés de Sadio Mané. L'un des spectateurs a demandé à la star sénégalaise quelles étaient ses prévisions pour le match de son équipe nationale contre l'Irak, et il a répondu : « (Une victoire) 3-0 ».

Rappelons que l'équipe d'Irak cherche à se qualifier pour le deuxième tour de la Coupe du monde pour la première fois de son histoire, après avoir été éliminée dès le premier tour lors de sa seule participation il y a 40 ans, tandis que le meilleur résultat du Sénégal reste une qualification pour les quarts de finale lors de la Coupe du monde 2002.