Vidéo : « Un piège dans les tribunes de la Coupe du monde »… Infantino victime d'une manœuvre politique lors du match contre le Qatar

Gianni Infantino, président de la FIFA, a été piégé par un spectateur lors du match Canada-Qatar, comptant pour la Coupe du monde 2026.

Selon le site « Foot Mercato », l’incident s’est produit à Vancouver, où Gianni Infantino assistait à la victoire écrasante du Canada sur le Qatar (6-0) lors de la Coupe du monde 2026.

Le président de la FIFA et le Premier ministre canadien Mark Carney ont signé un drapeau russe présenté par un supporter dans les tribunes. Selon Anton Chapovalov, membre de l’association de supporters de l’équipe nationale russe « Nolivka », le drapeau lui a été présenté de manière à dissimuler son identité avant la séance de dédicaces, de sorte qu’Infantino ne savait pas qu’il s’agissait du drapeau de la Russie.

Cet incident a provoqué de nombreuses réactions, d’autant plus que la Russie reste suspendue des compétitions de la FIFA et de l’UEFA depuis 2022, à la suite de l’invasion de l’Ukraine.

Rappelons que Gianni Infantino a récemment exprimé son soutien à un retour progressif des sélections russes sur la scène internationale.

En février, le dirigeant de l’instance mondiale avait affirmé que cette exclusion avait surtout généré « davantage de frustration et de haine », une prise de position qui alimente toujours la polémique dans le milieu sportif.







