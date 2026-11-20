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Le Portugais Cristiano Ronaldo, capitaine d'Al-Nassr, est entré dans l'histoire de la Roshn Saudi League, mais par la petite porte, à cause du penalty qu'il a manqué lors du Clasico face au rival historique, Al-Ahli.

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Al-Nassr se déplaçait ce vendredi chez son rival historique, Al-Ahli, au stade Al-Inma de Djeddah, pour un match en retard de la 9e journée de Roshn Saudi League.

À la 16e minute de jeu, Al-Nassr a obtenu un penalty après que son jeune latéral gauche Awad Aman a été fauché dans la surface par Saïd Baatiah, le latéral droit d'Al-Ahli.

Cristiano Ronaldo s'est chargé de le tirer à la 18e minute et a réussi à tromper le Sénégalais Édouard Mendy, le gardien d'Al-Ahli, en l'envoyant du mauvais côté, mais le ballon a heurté le poteau droit.

Après cet échec, la star portugaise est apparue très affligée et en colère, n'hésitant pas à se blâmer, d'autant qu'il a privé Al-Nassr d'un avantage de deux buts dès les 20 premières minutes.

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La déception de Ronaldo était sans aucun doute justifiée, d'autant que ce penalty manqué l'a fait entrer dans l'histoire de la Roshn Saudi League par la petite porte.

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Selon le réseau de statistiques « Opta », Ronaldo a manqué les deux penalties qu'il a tirés cette saison en Roshn Saudi League, après en avoir déjà raté un face au gardien Marcin Bułka lors de la victoire 1-0 contre Neom, le 20 octobre dernier.

C'est autant que le total de penalties manqués par « le Don » la saison dernière en Roshn Saudi League, où il en avait converti 6 sur 8.

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Par ailleurs, c'est la première fois que Ronaldo échoue sur deux penalties consécutifs en Roshn Saudi League depuis son arrivée à Al-Nassr en janvier 2023, après la résiliation de son contrat avec Manchester United.

Ronaldo s'est privé de quelques records marquants à cause de cet échec rare, puisqu'il serait devenu le meilleur buteur seul de l'histoire d'Al-Nassr dans les Clasicos face au rival historique Al-Ahli en Roshn Saudi League.

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Le Madérien s'était pourtant déjà hissé sur ce trône grâce au premier but qu'il a inscrit à la 14e minute de jeu , après une erreur fatale du Français Valentin Atangana, milieu de terrain d'Al-Ahli.

Un autre Portugais, Samu Costa, milieu de terrain d'Al-Nassr, a pressé Atangana au milieu du terrain et lui a chipé le ballon, avant qu'il ne parvienne à Ronaldo, qui l'a expédié directement dans les filets du Sénégalais Édouard Mendy, le gardien d'Al-Ahli.

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Grâce à ce but, Ronaldo a atteint la barre des cinq réalisations dans les Clasicos face à Al-Ahli en Roshn Saudi League, égalant Mohammed Al-Sahlawi et le Brésilien Anderson Talisca, deux anciennes stars d'Al-Nassr. Autrement dit, il les aurait dépassés s'il avait transformé son penalty.

La star portugaise se serait également retrouvée à seulement 5 buts du record historique des Clasicos, détenu par le Syrien Omar Al-Soma, ancien attaquant d'Al-Ahli, auteur de 11 buts contre Al-Nassr dans le championnat professionnel.

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Par ailleurs, le Madérien aurait porté son total cette saison en Roshn Saudi League à 10 buts, poursuivant sa remontée au classement des buteurs, à 3 longueurs de l'Anglais Ivan Toney, attaquant d'Al-Ahli, auteur de 13 buts.

Ronaldo aurait aussi poursuivi sa marche vers le 1 000e but de sa carrière : ce but aurait été le 987e, le plaçant à seulement 13 unités de ce cap historique sans précédent. Mais il n'en a rien été.