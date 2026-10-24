Le Marocain Abderrahim Taleb, directeur technique de l'APR FC du Rwanda, voit le Zamalek aller loin dans l'édition actuelle de la Ligue des champions d'Afrique.

Les déclarations de Taleb sont intervenues après l'élimination de son équipe de la compétition face au Zamalek, qui a remporté les matchs aller et retour sur le score de 1-0 dans chacun des deux, s'assurant ainsi la qualification pour la phase de groupes, ce samedi, et ce après trois saisons d'absence.

L'entraîneur de l'APR FC a affirmé, dans ses propos tenus sur la chaîne « ON Sport » après le match, que son équipe n'avait pas affiché le niveau escompté durant la première mi-temps, mais qu'elle s'était montrée sous un meilleur jour après la pause, imposant son emprise sur le cours du jeu sans toutefois parvenir à concrétiser ses occasions en buts.

Taleb a expliqué que son équipe avait connu le même scénario que lors du match aller à Kigali, soulignant que les ajustements tactiques qu'il avait opérés à la mi-temps avaient aidé ses joueurs à atteindre le but du Zamalek, mais que le manque de dernière touche avait empêché de changer le résultat.

Il a ajouté que son équipe était sortie de cette expérience africaine avec des acquis, malgré la difficulté de la confrontation face au Zamalek, qui a tiré profit de son expérience et de la forte présence de ses supporters.

Il a assuré qu'atteindre le but par les ailes n'avait pas suffi, ses joueurs ayant manqué de précision dans la conclusion des attaques.

L'entraîneur marocain a fait l'éloge de son adversaire, déclarant que le Zamalek jouit d'une grande histoire, d'une culture de la victoire et des titres, en plus de posséder un groupe de joueurs et de remplaçants de qualité ainsi qu'un entraîneur de haut niveau.

Taleb a souligné que l'élimination du tenant du titre, Mamelodi Sundowns, ainsi que l'absence d'Al Ahly et du Wydad de la compétition dans cette édition, offraient au Zamalek une véritable opportunité d'avancer vers les tours finaux, exprimant son espoir de voir le club blanc exploiter ces circonstances pour décrocher le titre.