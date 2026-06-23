Vidéo : un nouveau record… Cristiano détrône Messi d'un trône historique de la Coupe du monde

Cristiano Ronaldo a encore brillé lors du match Portugal-Ouzbékistan, disputé mardi lors de la 2^e journée de la phase de groupes de la Coupe du monde.
Il ouvre le score dès la 6^e minute, avant que Nuno Mendes ne double la mise à la 17^e. « El Don » conclut le festival en inscrivant le troisième but des siens, et son deuxième personnel, à la 39^e.
Selon le compte « Mr. Sheep » sur « X », Cristiano Ronaldo a établi un nouveau record historique lors de cette rencontre face à l’Ouzbékistan.
Après être devenu le premier joueur de l’histoire à marquer lors de six éditions consécutives de la Coupe du monde, Ronaldo devient, à 41 ans et 138 jours, le joueur le plus âgé à réaliser un doublé dans un même match dans l’histoire de la compétition.
Le classement est le suivant :
41 ans et 138 jours – Cristiano Ronaldo (2026 contre l’Ouzbékistan)
38 ans et 363 jours – Lionel Messi (2026 contre l’Autriche)
38 ans et 34 jours – Roger Milla (1990 contre la Colombie)
36 ans et 53 jours – Olivier Giroud (2022 contre l’Australie)
34 ans et 243 jours – László Vázikas (1982 contre le Salvador)