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Le Marocain Mourad Batna, star d'Al-Fateh, s'est rapproché d'un trône historique en Roshn Saudi League, après avoir mené son équipe vers sa deuxième victoire de la saison dans la compétition.

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Al-Fateh s'est imposé 1-0 face à Al-Riyadh, ce jeudi, au stade Prince Abdullah bin Jalawi d'Al-Ahsa, lors de la 13e journée de Roshn Saudi League.

L'unique but d'Al-Fateh a été inscrit par la star marocaine Mourad Batna, auteur d'une frappe puissante depuis l'extérieur de la surface que le Canadien Milan Borjan, gardien d'Al-Riyadh, n'a pas réussi à repousser.

Batna a ainsi offert à Al-Fateh sa deuxième victoire de la saison en Roshn Saudi League, pour 3 nuls et 8 défaites. Avec 9 points, le club occupe la 16e place du classement.

Sur le plan individuel, l'international marocain a poursuivi sa spécialité : marquer sur des frappes puissantes depuis l'extérieur de la surface, une habitude qu'il a prise dès son arrivée en Roshn Saudi League en provenance du club émirati d'Al-Hazira en 2020.

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Depuis, le joueur de 36 ans a disputé 171 matchs avec Al-Fateh toutes compétitions confondues, pour 63 buts et 47 passes décisives.

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La majeure partie de ces rencontres a été disputée en Roshn Saudi League, où Batna compte 159 matchs, 54 buts et 43 passes décisives.

Mourad Batna n'est donc plus qu'à 3 contributions de la 100e de sa carrière avec Al-Fateh en Roshn Saudi League.

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Mais le chiffre le plus important qui attend le Marocain, c'est de devenir le meilleur buteur de l'histoire d'Al-Fateh en Roshn Saudi League, ce qui ne lui demande que 3 buts.

Selon le compte officiel des statistiques de la Roshn Saudi League, Batna n'est plus qu'à 3 buts de devenir seul détenteur du titre de meilleur buteur de l'histoire d'Al-Fateh en Roshn Saudi League.

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Seul le Congolais Doris Salomo devance encore le Marocain. Il a évolué à Al-Fateh entre 2010 et 2015 et y a inscrit 56 buts en Roshn Saudi League.

Les supporters d'Al-Fateh ne peuvent oublier le rôle joué par Salomo lors de la saison 2012-2013, quand il a mené l'équipe au titre de la Roshn Saudi League, le premier et le seul de son histoire.

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L'attaquant congolais avait inscrit 17 buts cette saison-là, terminant deuxième du classement des buteurs, à seulement deux longueurs de l'Argentin Sebastian Tigali, auteur de 19 buts avec Al-Shabab.

Les chances de Mourad Batna de réaliser cet exploit paraissent très élevées, d'autant qu'Al-Fateh n'a disputé que 13 matchs depuis le début de la saison et qu'il lui en reste 21, au cours desquels le Marocain devra marquer 3 buts.

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À noter que Batna a disputé 13 matchs avec Al-Fateh toutes compétitions confondues depuis le début de la saison, pour 3 buts et 4 passes décisives.