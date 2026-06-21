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Uruguay v Cabo Verde: Group H - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Abobakr El Mokadem

Traduit par

Vidéo : un moment historique en Coupe du monde… Le Cap-Vert surprend l’Uruguay d’une frappe mémorable

Uruguay vs Cap-Vert
Uruguay
Cap-Vert
Coupe du monde
K. Lenini
Uruguay
Cap-Vert
É.-U.

L’équipe nationale africaine dispute pour la première fois de son histoire la Coupe du monde.

La sélection du Cap-Vert a ouvert son compteur buts dans cette phase finale de la Coupe du monde en marquant contre l’Uruguay lors de leur confrontation d’aujourd’hui, comptant pour la deuxième journée du groupe H.

Présente pour la première fois de son histoire au tournoi, la sélection cap-verdière avait déjà créé la surprise en concédant le match nul (0-0) face à l’Espagne lors de la première journée, tandis que l’Uruguay partageait les points avec l’Arabie saoudite (1-1).

À la 21^e minute de la rencontre face à l’Uruguay, Kevin Lineni a inscrit le premier but de l’histoire des Cap-Verdiens dans la compétition.

Rappelons que ce groupe comprend également l’Espagne et l’Arabie saoudite, dont la rencontre de ce soir s’est soldée par une victoire 4-0 en faveur des Ibériques.


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 Selon les données d’Opta, le Cap-Vert est d’ailleurs la première nation à ouvrir son compteur but en Coupe du monde d’un coup franc direct depuis au moins 1966, et ce n’était que sa deuxième tentative cadrée dans l’épreuve.



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