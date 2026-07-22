Les minutes qui ont suivi le coup de sifflet final de la rencontre entre l'Espagne et l'Argentine, en finale de la Coupe du monde 2026, ont été le théâtre d'un moment émouvant entre Álvaro Morata, capitaine de la sélection espagnole sacrée championne d'Europe 2024, et Lamine Yamal, star actuelle de la Roja.

Le journal « Mundo Deportivo » a indiqué qu'Álvaro Morata ne voulait pas manquer la finale de la Coupe du monde 2026, celle qui a offert à l'Espagne sa deuxième étoile.

L'attaquant de Côme s'est rendu à New York pour assister à la rencontre, en compagnie d'autres internationaux qui n'ont pas pu prendre part au tournoi, comme Fermín López.

Après le but de Ferran Torres à la 106e minute de la prolongation, qui a offert la victoire à la sélection espagnole, les célébrations se sont poursuivies sur la pelouse du MetLife Stadium.

Au milieu des accolades, des larmes et des félicitations, l'un des moments les plus émouvants a été celui qui a réuni Morata et Lamine Yamal.

Les caméras ont capté le moment où l'ancien attaquant du Real Madrid et de l'Atlético Madrid a longuement enlacé le jeune prodige du Barça.

Un geste empreint d'affection et d'amitié, qui reflète la relation étroite entre les deux joueurs, malgré leur absence commune lors de cette Coupe du monde.

La scène a une nouvelle fois mis en lumière l'atmosphère qui règne au sein de la sélection espagnole et, comme l'a déclaré le sélectionneur Luis de la Fuente après la finale : « Les joueurs ont donné un exemple à suivre de ce que doivent être un groupe, une équipe et une famille. »

Le mot « famille » s'est justement incarné dans l'accolade qui a réuni Morata et Lamine. Une image qui symbolise le passage de témoin entre les générations et qui montre que les récents succès de cette nouvelle génération dorée de joueurs espagnols ne reposent pas seulement sur le talent sur le terrain, mais aussi sur l'unité et le sentiment d'appartenance qui prévalent dans le vestiaire.







