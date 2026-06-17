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Jordan 2026Getty Images

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Vidéo : Un moment de gloire et d’histoire… Ali Alwan inscrit le premier but de la Jordanie en Coupe du monde

Autriche vs Jordanie
Autriche
Jordanie
Coupe du monde
A. Olwan
Autriche
Jordanie
É.-U.

Un moment inoubliable dans l’histoire des Nashama

Ali Alwan a inscrit son nom en lettres d’or dans l’histoire du football jordanien en marquant le tout premier but des Nashama en phase finale de la Coupe du monde. C’était lors de la rencontre face à l’Autriche, comptant pour la première journée du groupe 10 de la Coupe du monde 2026.

L’attaquant a égalisé dès la 50^e minute : parti de l’aile gauche, il a pénétré la surface et enroulé sa frappe du droit. Le ballon a touché le poteau avant de finir au fond des filets (1-1), répondant ainsi à l’ouverture du score de Romano Schmid à la 20^e.

Il a célébré son but en brandissant le maillot de Yazan Al-Naimat, son coéquipier absent du Mondial en raison d’une blessure.

Son but a relancé la rencontre et redonné espoir à la Jordanie, qui peut désormais viser un résultat positif pour ses grands débuts en Coupe du monde, tandis que la lutte se poursuit dans un groupe J où figurent également l’Argentine et l’Algérie.

Grâce à cette réalisation, Ali Alwan entre dans l’histoire comme le premier Jordanien à marquer en Coupe du monde, offrant aux supporters des Nashama une émotion qui restera gravée dans les annales du football jordanien.

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