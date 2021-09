VIDEO - Un minot d'Arsenal de 17 ans humilie Phil Jones en u23

Phil Jones a encore la tête qui tourne ce lundi, au même titre que le gardien Dean Henderson. Le coupable ? Charlie Patino, seulement âgé de 17 ans.

Si Manchester United réalise un début de saison rêvé, occupant la première place du classement en Premier League et comptant sur le retour remarqué de Cristiano Ronaldo, la réalité de l'équipe professionnelle n'est pas forcément celle de la réserve. En effet, les U23 des Red Devils ont pris l'eau, samedi, contre ceux d'Arsenal (3-1).

Un magnifique troisième but qui pose problème

Jusque-là, rien de forcément anormal... Mais Outre-Manche, le troisième but des Gunners fait réagir et enflamme les réseaux sociaux. Inscrit par Charlie Patino dans le temps additionnel de la rencontre, celui-ci n'est pas vraiment à l'avantage de Phil Jones et Dean Henderson, pourtant professionnels, totalement dépassés sur le coup.

En effet, auteur d'une prise de balle décidée, Charlie Patino, seulement âgé de 17 ans, s'est facilement joué de Phil Jones, dépassé par la vitesse de son vis-à-vis, avant d'aller ajuster Den Henderson d'un petit piqué plein de sang-froid. Problématique pour les deux professionnels, qui n'ont pas fait illusion face au numéro 10 d'Arsenal.

Ce succès (3-1) permet aux Gunners de s'emparer de la 3ème place de la Premier League 2 Division 1, loin devant Manchester United, 11ème avec 2 petits points. Ce but a surtout permis aux supporters des Red Devils de prendre quelques nouvelles de Phil Jones, lequel se remet d'une blessure depuis environ 18 mois.

S'il a joué quelques minutes d'un match de pré-saison, contre Burnley, son retour officiel se fait toujours attendre. Le défenseur de 29 ans est sur la touche depuis un an et demi en raison d'une blessure au genou et peine à retrouver la condition physique nécessaire pour retrouver sa place dans l'équipe d'Ole Gunnar Solskjaer. Celle-ci apparaît de toute facon difficile à aller chercher avec l'arrivée de Raphaël Varane en provenance du Real Madrid. Et force est de constater que cette vidéo ne va pas aider...