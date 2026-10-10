Dans l'un des contrats de sponsoring les plus insolites du football anglais, l'entreprise Durex, spécialisée dans la fabrication de préservatifs, a décidé de soutenir le club de Woodley United en faisant appel à l'ancien entraîneur de Premier League Sean Dyche, dans une campagne publicitaire humoristique qui a attiré tous les regards et enflammé les réactions sur Internet.

Dyche, âgé de 55 ans, est apparu aux côtés de l'influenceur football Steve Bracknell, vêtu d'un survêtement bleu portant le logo de l'entreprise, dans des scènes comiques où il tente de remettre le club amateur sur le chemin du succès.

Lors de l'une des scènes, Dyche a rassemblé les joueurs en cercle, en déclarant : « Les gars, il nous reste encore une saison longue et difficile, mais le plus important de tout, c'est de prendre du plaisir. »

Ses conseils ne se sont pas arrêtés là, puisqu'il a invité ses joueurs à prendre leur temps et à profiter des entraînements, avant de leur distribuer des produits Durex à la fin de la séance d'entraînement, comme un « devoir à la maison » dans le cadre de cette campagne humoristique.

Prochains matchs CRY Premier League 09:00 NFO

Dyche se retrouve actuellement sans club, après la fin de sa dernière expérience avec Nottingham Forest, qui n'aura duré que 114 jours, après avoir pris ses fonctions en octobre dernier en remplacement d'Ange Postecoglou, bien que son contrat courût jusqu'à l'été 2027.

Mais l'ancien entraîneur de Burnley et de Nottingham Forest est revenu dans l'univers de l'entraînement par une porte différente cette fois-ci, après que Durex a fait appel à lui pour proposer un contenu humoristique mêlant football et publicité.

La campagne a connu une large diffusion sur les réseaux sociaux, la vidéo ayant dépassé le million de vues en quelques heures après sa publication en collaboration avec le compte britannique de l'entreprise, en plus de milliers de commentaires qui ont salué l'humour britannique dans la mise en œuvre de l'idée.

Cette campagne intervient alors que Woodley United souffre sur le terrain : le club n'a récolté que 10 points lors de ses 14 premiers matchs de championnat, occupant la dix-neuvième place sur 22 équipes.

Et alors que les résultats sportifs ne vont pas comme le souhaite le club, le sponsoring de Durex et la participation de Dyche ont réussi à offrir à l'équipe une dose d'attention en dehors du terrain, dans un contrat atypique qui a fait de ce club de dixième division le sujet de conversation des supporters en Angleterre.