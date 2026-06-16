Lors de la première journée du groupe 7 de la Coupe du monde 2026, l’Iran et la Nouvelle-Zélande se sont séparés sur un score de parité 2-2, un résultat qui maintient la pression dans une poule également composée de l’Égypte et de la Belgique.

D’emblée, l’Iran impose son rythme et met la pression sur toutes les lignes, mais la Nouvelle-Zélande surprend son monde en ouvrant le score dès la 7^e minute : Elijah Gast, bien servi par une passe millimétrée de Chris Wood, bat Alireza Beiranvand d’une frappe précise.

Les Iraniens ont alors poussé pour revenir au score, et après un tir de Mehdi Taremi repoussé par le poteau, Ramin Rezaeian a profité d’un rebond dans la surface pour égaliser à la 32^e minute.



En seconde période, les Kiwis ont repris l’avantage : Gast a signé son doublé à la 54^e minute, encore servi par Wood.



Les Iraniens ont alors redoublé d’efforts et, après plusieurs tentatives infructueuses, Mohammad Mohib a finalement égalisé d’une tête puissante sur un centre millimétré de Ramin Rezaeian (64^e).

La fin de rencontre, riche en suspense, a offert des occasions de part et d’autre pour décrocher la victoire, mais le score est resté inchangé jusqu’au coup de sifflet final.

Avec ce résultat, Iraniens et Néo-Zélandais empochent leur premier point, rejoignant l’Égypte et la Belgique, également auteurs d’un 1-1 plus tôt dans la journée.

Après cette première journée, les quatre formations du groupe 7 totalisent donc un point chacune, ce qui rend les prochaines rencontres décisives pour l’accès au deuxième tour de la Coupe du monde 2026.

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