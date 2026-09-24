Le journaliste saoudien Turki Al-Ajma a créé la surprise au sujet de la rencontre entre la sélection saoudienne et le Koweït, en révélant un détail marquant qui, selon lui, lui a procuré un sentiment de sérénité avant le coup d'envoi du match, affirmant que l'un des principaux atouts du « Bleu » n'était pas présent de la manière habituelle durant la rencontre.

Al-Ajma a déclaré, lors de son émission « Al-Mansa » diffusée sur le réseau de chaînes « Thmanyah » : « Lorsque j'ai vu la sélection koweïtienne vêtue de rouge, je me suis senti rassuré, car le bleu lui confère une grande force et en fait un concurrent redoutable, en particulier dans la Coupe du Golfe », en référence au lien historique de la sélection koweïtienne avec la couleur bleue.

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Le journaliste saoudien a ajouté que les matchs du Koweït face à l'Arabie saoudite dans les différentes compétitions sont généralement particuliers, mais il estime que la sélection koweïtienne se transforme en un adversaire extrêmement difficile lorsqu'il s'agit de la Coupe du Golfe, précisant que le « Bleu » apparaît dans cette compétition sous un tout autre visage.

Al-Ajma a expliqué que le port par la sélection koweïtienne du maillot rouge au lieu du bleu a été la raison de son sentiment de tranquillité avant la rencontre, considérant que la couleur bleue représente un élément moral important pour la sélection koweïtienne, en particulier lorsqu'elle participe à la Coupe du Golfe.

Il a déclaré : « Les matchs du Koweït contre l'Arabie saoudite dans toutes les compétitions sont garantis, mais en Coupe du Golfe, il apparaît sous un autre visage ; c'est l'épouvantail du tournoi, car il se transforme alors en un concurrent extrêmement difficile », une description qui reflète la difficulté des confrontations entre les deux sélections lorsque la compétition porte sur le titre du Golfe.

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Al-Ajma a conclu ses déclarations par une analyse controversée, affirmant : « Mais le port de la couleur rouge lui a fait perdre 50 % de sa force et nous a donné l'avantage », plaçant ainsi la couleur avec laquelle la sélection koweïtienne s'est présentée lors du match au cœur de sa propre interprétation de la différence qu'il a constatée entre les deux sélections, dans des propos marquants qui ont suscité la controverse autour du secret de la force du « Bleu » en Coupe du Golfe.







