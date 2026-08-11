Vidéo : un joueur assomme l'arbitre d'un coup de poing, la police l'interpelle sur le terrain

L'Argentine a été le théâtre d'un incident spectaculaire qui s'est largement propagé sur les réseaux sociaux, après l'agression d'un arbitre par un joueur lors d'un match de football.

Selon le journal « The Sun », un footballeur a été arrêté après avoir frappé un arbitre d'un coup de poing et l'avoir jeté au sol pour se venger de son carton rouge.

Des images filmées depuis les tribunes montrent le joueur se ruant vers l'arbitre et le faisant tomber au sol d'un seul violent coup de poing au visage.

Des cris de stupeur se sont fait entendre parmi les spectateurs lorsque les officiers de police assurant la sécurité du match se sont précipités sur le terrain et ont arrêté le joueur avant qu'il ne puisse quitter les lieux.

Ces scènes de violence se sont produites lors d'un match du championnat régional à Capitán Bermúdez, en Argentine.

L'agression est survenue à la 35e minute, alors que le score était de 1-1, après que l'arbitre Hugo Walter Masuelli a expulsé Jorge Godoy, joueur du club de Barrio Quinta, pour une faute commise à la limite de sa surface de réparation.

En réaction au carton rouge, Godoy, âgé de 35 ans, a asséné un coup de poing à Masuelli, âgé de 53 ans, sur la pommette droite, le faisant s'effondrer sur la pelouse.

Les officiers de police sont immédiatement intervenus et ont arrêté Godoy. Malgré la tentative de ses coéquipiers d'empêcher les agents de l'emmener, ceux-ci l'ont conduit au commissariat local, où il a été mis à la disposition du procureur de permanence.

L'arbitre a reçu des soins médicaux sur les lieux, avant d'être transporté ultérieurement vers un centre de santé local pour des examens complémentaires, et le match a été suspendu à la suite de l'incident.

Barrio Quinta, l'équipe visiteuse, a déclaré dans un communiqué : « Notre club considère tout type d'agression, de menace, d'insulte ou de comportement violent, que ce soit sur le terrain ou en dehors, comme absolument inacceptable. »

Et de poursuivre : « Ces actes ne représentent pas les valeurs que nous promouvons ni l'esprit sportif qui doit prévaloir lors de chaque match. Nous exprimons également notre solidarité et notre soutien à l'arbitre concerné, ainsi qu'à toutes les personnes touchées par l'incident. »

L'équipe hôte, le club de Santa Catalina, a fait savoir qu'elle ne déposerait pas de rapport et qu'elle attendrait plutôt une décision de la ligue régionale de football de Sanlorencina et de son conseil de discipline.

À l'heure où ces lignes sont écrites, le joueur est toujours détenu au commissariat de police.







