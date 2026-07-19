Vidéo : un joueur argentin s’en prend violemment à deux joueurs espagnols après le coup de sifflet final

La célébration de la victoire de l’Espagne en Coupe du monde a viré au chaos et à la tension. À peine l’arbitre avait-il sifflé la fin de la rencontre que le milieu de terrain argentin Leandro Paredes s’en prenait aux Espagnols Éric García et Javi dans un geste antisportif ayant provoqué un vif mécontentement.

Sur la pelouse du MetLife Stadium, le milieu de terrain n’a pas digéré la défaite 1-0 en prolongation et a laissé éclater sa frustration en s’en prenant physiquement aux deux joueurs ibériques.

Entré en jeu en seconde période, le milieu de terrain s’était déjà illustré par des interventions rugueuses, sanctionnées d’un carton jaune pour des tacles jugés trop appuyés sur ses adversaires.

Déjà averti pour des interventions rugueuses, il a poursuivi son comportement après le coup de sifflet final, contraignant l’entraîneur Scaloni à intervenir pour calmer les esprits.

La finale s’est conclue par la victoire de l’Espagne sur le score de 1-0, grâce à un but de Ferran Torres inscrit à la 106^e minute des prolongations, offrant à « La Roja » son deuxième titre mondial, seize ans après le premier.