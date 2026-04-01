Vidéo : « Un Irakien qui tient ses promesses »… Ayman Hussein revient sur son discours historique

Ayman Hussein, attaquant de l'équipe nationale irakienne et du club Al-Karma, a rappelé son déclaration historique après la qualification des « Lions du Mésopotamie » pour la Coupe du monde 2026, qui se déroulera aux États-Unis, au Canada et au Mexique.

Ayman Hussein a mené l'équipe nationale irakienne à la victoire contre la Bolivie (2-1) en inscrivant le but décisif, tôt ce mercredi matin, lors du match de barrage qualificatif pour la Coupe du monde.

L'équipe d'Irak s'est qualifiée pour la Coupe du monde pour la deuxième fois de son histoire, et la première depuis 40 ans, sa dernière participation remontant à l'édition de 1986 au Mexique, où elle avait été éliminée dès la phase de groupes après trois défaites face au Mexique, à la Belgique et au Paraguay.

L'équipe nationale irakienne a été versée dans le groupe 9 de la Coupe du monde 2026, qui comprend la France, le Sénégal et la Norvège.

Après la qualification des Lions du Mésopotamie, Ayman Hussein a publié sur sa page officielle Instagram une vieille vidéo d'une interview télévisée datant de 2017, dans laquelle il déclarait : « Mon objectif est de mener l'Irak à la Coupe du monde », et lorsqu'on lui a demandé s'il était capable d'y parvenir, il a répondu : « Si Dieu le veut ».

Ayman Hussein a commenté son ancienne déclaration en disant : « Un Irakien, quand il promet, tient parole ; quand il parle, il dit la vérité ; et quand il se lève, il fait trembler la terre sous les pieds du désespoir. »

Il a ajouté : « Mille félicitations à tous les Irakiens, cette joie est votre droit tant attendu… Que Dieu ait pitié de nos martyrs vertueux. »





Après le match contre la Bolivie, Ayman Hussein a déclaré aux médias : « Nous nous sommes qualifiés pour la Coupe du monde, c'est le fruit des efforts considérables déployés par les joueurs et les supporters tout au long des qualifications. Cet exploit mérite d'être célébré à l'échelle nationale. »

Il a ajouté : « Nous dédions cette victoire et cette qualification à nos fidèles supporters, et nous demandons que cette journée soit déclarée jour férié pour célébrer cet exploit historique. »

Il a précisé : « Nous avons disputé 21 matchs au cours des qualifications, et grâce à Dieu, nous avons réussi à nous qualifier pour la Coupe du monde, un exploit tant attendu qui était notre priorité ces dernières années. »

Il a conclu ses propos en déclarant : « Tous les joueurs ont fait preuve d’un grand engagement sur le terrain, nous avons joué dans un esprit d’équipe, et nous n’avons pas eu besoin de motivation supplémentaire, car chacun était conscient de l’importance du match et de l’ampleur de la responsabilité qui lui incombait. Dieu merci, nous avons réussi. »