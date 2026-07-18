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Vidéo : un geste surprenant… Un joueur argentin a privé Messi de son cœur avant la finale de la Coupe du monde

Espagne vs Argentine
Espagne
Argentine
Coupe du monde
L. Messi
Espagne
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É.-U.

Que s'est-il passé au camp du Tango ?

Nicolás Otamendi, défenseur de l’équipe d’Argentine, a créé un moment de frayeur au sein du camp des « Tango » en risquant de blesser le capitaine Lionel Messi lors de la dernière séance d’entraînement avant la finale de la Coupe du monde 2026 contre l’Espagne.

Les supporters argentins, impatients de voir leur équipe disputer ce match décisif, espèrent que Messi mènera le « Tango » vers un deuxième sacre consécutif, alors que le capitaine aborde les derniers chapitres de sa carrière internationale.

Le quotidien espagnol AS a diffusé une vidéo de la séance, montrant un tacle appuyé d’Otamendi sur le pied de Messi lors d’un duel au sol, une image qui a immédiatement inquiété les supporters, craignant de voir leur capitaine se blesser à la veille de l’affiche tant attendue.

Mais la Pulga a fait preuve de réflexes : il a décollé ses pieds au dernier moment pour éviter le choc et s’écarter sans dommage.

Une fois l’action terminée, Messi a regardé Otamendi en souriant, tandis que le défenseur argentin semblait un peu gêné, avant de rendre son sourire à son capitaine. La séquence s’est donc conclue dans la bonne humeur, après avoir tenu les supporters en haleine pendant quelques secondes.

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